Польская армия получила около половины заказанных в Корее самоходных гаубиц

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны заявило об очередной поставке техники из Кореи в этом году. Последняя поставка включает 12 самоходных гусеничных гаубиц К9А1 и 4 пусковых модуля системы «Хомар-К», а также 6 танков К2.

Новая поставка означает, что на данный момент в Польше находится в общей сложности 108 из 218 закупленных у Южной Кореи САУ К9А1, а также элементы для создания 46 «Хомар-К» из 290 закупленных. Теперь они будут дооснащены польскими комплектующими, в том числе системой связи «Фонет» и автоматизированным комплексом управления огнем «Топаз».

В случае с пусковыми модулями возникает вопрос их монтажа на носителе в виде грузовика Jelcz 882.57. Эти поставки позволяют восполнить пробел, оставленный переданной Украине техникой, такой как гаубицы 2С1 «Гвоздика», гаубицы «Краб» и реактивные системы залпового огня БМ-21 (возможно, также детали РМ-70/85, хотя визуального подтверждения здесь нет).

С точки зрения ствольной артиллерии это означает, что в настоящее время в Войске Польском доминируют южнокорейские К9А1, которые дополняются неустановленным количеством 2С1 «Гвоздика» и AHS Krab (пожертвование Украине по появляющейся информации составило 54 штуки). В конечном итоге польская армия, согласно заключенным в последние годы соглашениям о реализации, будет иметь: 116 Krabs, 218 K9A1 и 146 K9PL. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о покупке 96 модернизированных AHS Krab. В то же время также ведутся переговоры о приобретении машин поддержки K9A1, идентичных тем, которые используются с артиллерийскими гаубицами Krab.

Источник изображения: topwar.ru

Растет и количество корейских танков в Польше. По первому контракту в Польшу уже поставлено 62 танка из 180. До конца года в Польшу должны поставить еще 22 танка К2. В свою очередь, до конца 2025 года машин будет еще 96.