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Интерфакс-АВН

Среднегодовой темп роста производства на уральском заводе "Швабе" вырос на 17%

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Фото: Холдинг «Швабе»
Фото: Холдинг «Швабе».

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ) за последние несколько лет обновил производство, сообщила пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"С 2019 года нами были предприняты шаги по увеличению темпов производства. Завод участвовал в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Этот опыт мы смогли использовать для реализации проектов развития производственной системы - внедрили 296 рационализаторских предложений. В результате среднегодовой темп роста производства на предприятии вырос на 17 процентов", - сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, на предприятии, в частности, было запущено автоматизированные литейное производство, механообрабатывающее и заготовительное производства.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора по технической политике и развитию предприятия УОМЗ Игоря Самойлова, который отметил, что сейчас на внутреннем рынке в приоритете российская продукции, и государственные программы импортозамещения позволяют нарастить её выпуск. Параллельно на производствах растёт применение отечественных компонентов. Для этого российские предприятия ведут техническое переоснащение, меняют технологические процессы, выстраивают новые логистические цепочки.

Сообщается, что вопросы производительности труда, роботизации и модернизации производства были обсуждены на "круглом столе", который прошел на УОМЗ в рамках II Международной научно-практической конференции "Технологический суверенитет машиностроительного комплекса России".

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Страны
Россия
Компании
УОМЗ
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