В США рассказали о завершении «эпохи F-16»

TNI: истребитель F-16 достиг предела модернизаций

Истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, который эксплуатируют с 1978 года, достиг предела своих возможностей. Это может указывать на завершение эпохи F-16, рассказывает The National Interest (TNI).

По словам автора, времена господства F-16 подходят к концу. Срок службы истребителей планируют продлить до 2040-х годов, превысив заложенные конструкторами показатели. Однако в первую очередь это делают из-за технических сложностей и перерасхода средств на эксплуатацию истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

Военно-воздушные силы США планируют модернизировать авионику F-16 Block 40 и Block 50. Параллельно специалисты проводят работы, которые позволят увеличить ресурс планера с 8 до 12 тысяч часов.

«В скором времени даже модернизации этих великолепных истребителей будет недостаточно, чтобы конкурировать не только с боевыми самолетами пятого поколения», — рассказывает издание.

Ранее в октябре стало известно, что база Военно-воздушных сил США Люк, которая почти 50 лет готовила пилотов истребителей F-16, прекратит работу с этими самолетами.