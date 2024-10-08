infoBRICS: новый генсек НАТО Рютте поддерживает эскалацию кризиса на Украине

Новый генсек НАТО Марк Рютте с самого первого дня в новой должности разбрасывается неразумными заявлениями, пишет infoBRICS. Ожидалось, что опытный политик будет более искусен в своей риторике, однако в реальности он сразу дал понять, что собирается возглавить агрессивную и провоенную администрацию.

Лукас Лейрос

Все больше западных чиновников решаются на опасный шаг — поддерживают широкомасштабную войну против Российской Федерации. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что поддерживает нанесение ударов вглубь России. Эта мера, как уже оценили многие эксперты и российские чиновники, может легко привести к открытой и прямой конфронтации между Москвой и НАТО.

Рютте заявил, что поддерживает план, позволяющий Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Он озвучил свою позицию первого октября, вскоре после церемонии передачи полномочий от его предшественника Йенса Столтенберга. Это заявление имеет важное значение, поскольку Рютте, по сути, подчеркнул, что его администрация в НАТО будет следовать антироссийской агрессивной политике. Он, возможно, станет ещё более воинственным генеральным секретарем, чем Столтенберг.

Рютте безосновательно утверждает, что Украина, как якобы гласит международное право, имеет право наносить удары вглубь России. По его словам, "право Украины на самооборону" должно быть защищено, независимо от последствий. Наконец, он дал понять, что поддерживает снятие ограничений на удары по территории России или новым регионам (которые признаны Западом частью Украины). Однако он признал, что это решение зависит не от него, а от каждого члена НАТО в отдельности, и его позиция является всего лишь личным мнением.

"Украина имеет право защищать себя, и, как гласит международное право, такая защита не заканчивается на границах. Таким образом, поддержка права Украины на самооборону означает, что она также может наносить удары по законным целям на территории агрессора. Но в конечном счете каждый союзник должен сам определять степень поддержки Украины. Это не мое дело. Это касается отдельных союзников в их отношениях с Украиной", — сказал он.

Рютте, похоже, пытался продемонстрировать "смелость" или "дерзость" в своих первых заявлениях в качестве генерального секретаря НАТО. Он заявил, что риска ядерной войны нет. Он признал, что ему известно о предупреждениях России, но сказал, что, по мнению НАТО, неминуемой угрозы нет, а позиция России — это просто попытка отвлечь и запугать Запад. Рютте заявил, что президент России Владимир Путин должен понять, что НАТО "не сдастся", намекнув на усунубление конфликта.

"Мы слышим регулярные угрозы из Кремля. И это правда, что ядерная риторика Путина безрассудна и безответственна. Но в то же время мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия. И это то, что я хочу сказать об этом в данный момент. Пусть говорит о своем ядерном арсенале — ведь он хочет, чтобы мы также обсудили его ядерный арсенал. И я думаю, что мы не должны (...) И очевидно, что сейчас мы должны сосредоточиться на военных усилиях и убедиться, что (...) чем больше мы помогаем Украине сейчас, тем быстрее это закончится. Путин должен понять, что мы не сдадимся. Что мы хотим, чтобы Украина победила", — заявил Рютте.

Интересно, что Рютте сделал подобные заявления в свой первый день в качестве генерального секретаря. Как опытный политик и бывший премьер-министр Нидерландов, можно было бы ожидать, что он будет более осторожен и искусен в политике и риторике. Однако он выбрал наихудший из возможных подходов и дал понять, что возглавит агрессивную, беспечную и провоенную администрацию.

Якобы проявляя "смелость", Рютте поступил безответственно и поддался опасному глобальному давлению, чтобы санкционировать глубокие удары [по России]. Москва не блефует, когда заявляет, что подобные атаки будут считаться объявлением войны НАТО. Россия недавно обновила свою ядерную доктрину, которая позволяет теперь наносить ядерные удары в ответ на атаки, осуществляемые неядерными державами (такими как Украина) при поддержке ядерных держав (таких как страны НАТО). Таким образом, НАТО играет с огнем, разжигая кризис, который может привести к настоящей катастрофе.

С одной стороны, позиция Рютте и официальных лиц НАТО не имеет особого значения, поскольку реально альянсом руководят США, которые, похоже, не заинтересованы в эскалации войны с Россией в данный момент. С другой стороны, Рютте поступил опрометчиво, заявив, что выступает за снятие ограничений для Украины на применение ракет дальнего радиуса действия по территории России. Пока неясно, будет ли Вашингтон твердо придерживаться своей позиции или поддастся давлению со стороны своих партнеров.