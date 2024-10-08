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Военное обозрение

Премьер-министр Словакии: одной из западных ракет, предназначенных для ВСУ, надо ударить по Брюсселю

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Источник изображения: topwar.ru

Некоторые из евродепутатов предлагают разрешить Киеву наносить удары по российской территории американским и европейским ракетным оружием средней дальности, другие предлагают задействовать для этого дальнобойное вооружение. Если так, то одной из западных ракет, предназначенных для ВСУ, надо ударить по Брюсселю.

Такую идею выдвинул премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Может, одну из таких ракет пустить на фонтан в Брюсселе?

- заявил словацкий политик.

Фицо считает, что только так, наверное, можно «охладить» горячие головы и «помочь» им понять, о чем идет речь.

Несмотря на то, что глава словацкого правительства вряд ли всерьез предлагал бомбить столицу Евросоюза, в его словах есть рациональное зерно. Возможно, только такие радикальные меры способны заставить одуматься западных политиков и прекратить нагнетать глобальную напряженность. Ведь если они вплотную столкнутся с угрозой личной безопасности, то на многие свои действия они смогут взглянуть с другой, неожиданной для них стороны.

Также Роберт Фицо высказался о возможном решении проблемы энергетического кризиса на Украине. По его словам, он готов предложить Брюсселю способ урегулирования этой крайне сложной ситуации. Словацкий премьер заявил, что значительная роль в данном плане могла бы принадлежать его стране. Эту идею Фицо намерен предложить руководству Евросоюза на ближайшем саммите ЕС.

Мы понимаем, что значительная часть вашей энергетической инфраструктуры была уничтожена, приближается зима, и вам нужна уверенность в том, что то, чего вам не хватает, будет замещено. Мы готовы

- сказал Фицо, обращаясь к украинскому руководству.

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