Ушаков: США и Запад пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором между Азербайджаном и Арменией

В Москве сожалеют о разрастании миссии ЕС в Армении

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - США и другие западные страны пытаются вмешаться в процесс работы над мирным договором между Азербайджаном и Арменией, хотя вся "черновая работа" по урегулированию отношений между Баку и Ереваном была проделана в Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Как известно, США и ряд других западных стран пытаются вклиниться в процесс работы над мирным договором. Мы считаем, что вся черновая работа была проделана в Москве, и сейчас западники просто хотят влезть в процесс переговоров и, тем самым, влезть в региональные дела и сам регион, хотя, скажу мягко, не все участники даже двусторонних переговоров приветствуют такую роль Запада", - сказал он журналистам в понедельник.