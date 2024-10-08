Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта напряженной

По его информации, наиболее тяжелая ситуация для украинской армии складывается на четырех направлениях

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Обстановка на всей линии соприкосновения остается напряженной, сообщили в Генштабе ВСУ. По его информации, наиболее тяжелая ситуация для украинской армии складывается на четырех направлениях.

"Ситуация на фронте остается напряженной <…>. Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском - прим. ТАСС) и кураховском направлениях", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба.

Ранее Генштаб называл напряженной обстановку на двух направлениях - красноармейском и кураховском. В свою очередь пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" Виталий Миловидов сообщал об ухудшении ситуации на фронте для украинских сил в районе Селидова на подконтрольной Киеву территории ДНР.

3 октября Минобороны РФ информировало об освобождении Угледара от украинской армии. Этот город - важный логистический пункт в ДНР, его освобождение позволит российским войскам выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросит украинскую армию еще дальше от столицы ДНР и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилит давление на кураховскую группировку ВСУ, на логистические узлы, ведущие к городу Запорожью, и в дальнейшем позволит развивать наступление на этом направлении.