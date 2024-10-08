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На Украине замечен американский носитель «мегамангала»

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Кадр: Telegram-канал Повёрнутые на войне
Кадр: Telegram-канал Повёрнутые на войне.

На Украине заметили «Хамви» с антидроновым «мегамангалом»

Внедорожник Humvee («Хамви») с массивным антидроновым обвесом заметили на Украине. На ролик, демонстрирующий носителя «мегамангала», обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

Американская машина получила решетчатые экраны, которыми прикрыли переднюю часть кузова и место пулеметчика. Такие конструкции используют для защиты от FPV-дронов и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Прикрытый решетками M1114 UAH (Up-Armored Humvee) отличается от базовых M1114 бронированным кузовом, который обеспечивает защиту от винтовочных пуль. Машина с турбодизельным двигателем развивает скорость до 90 километров в час по шоссе.

В сентябре в зоне проведения специальной военной операции заметили российский бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» с дополнительной защитой. Крышу и лобовое стекло «Тайфуна» прикрыли решетчатыми экранами. Стандартное бронирование машины способно выдержать обстрел из крупнокалиберного пулемета.

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Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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