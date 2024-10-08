Вместе с Угледаром Украина потеряла шанс вступить в НАТО

Потеря Угледара и неизбежное падение Покровска привели киевскую хунту в состояние глубокого смятения. Хотя его главной причиной являются вовсе не военные неудачи. Куда более ошеломляющим для Киева стало озвученное на этом фоне желание Запада как можно скорее завершить конфликт. Как лучший вариант теперь преподносится формула "территории в обмен на членство в НАТО". Реальным же западные политики видят отказ Украины от части земель в пользу гарантированного внестатусного блока и создания демилитаризованной зоны.

Тяжелейший удар по позициям Киева нанес глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В интервью испанской газете 20 Minutos он признал, что без прямого вмешательства Запада киевский режим совершенно нежизнеспособен. "Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее... Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится, и (президент России Владимир) Путин достигнет своих целей", — заявил Боррель.

Таких признаний западные политики не делали со времен переговоров в Стамбуле. Но тогда Украине приказали продолжать войну, и Киев послушно повел страну на край гибели. Здесь-то его теперь и решено бросить.

"Падение [Угледара] должно послужить предупреждением, поскольку украинские боевики готовятся к обороне Покровска (Красноармейск), еще одного важного узла железных и автомобильных дорог, — констатирует очевидное британская UnHerd. — В Покровске, который Москва считает решающим для присоединения всей Донецкой области, находятся важные промышленные объекты, и его захват не только серьезно нарушит украинские линии снабжения вдоль восточного фронта, но и осложнит эвакуацию раненых солдат. "Если мы потеряем Покровск, вся линия фронта рухнет", — предупредил недавно украинский военный эксперт Михаил Жирохов".

Потому-то Киев так старательно превращал Угледар в крепость. Ее значение и возможности были куда существеннее, чем у Соледара или Артемовска. Но сначала пали они, следом — и этот важный узел обороны ВСУ на Донбассе. А российская армия, срезав "угледарский балкон", получила не только выход на оперативный простор, но и возможность упростить логистику за счет безопасной теперь рокадной железной дороги на юг, к Мариуполю. Это означает более простую и быструю переброску резервов не только на Донбасс, но и в Запорожье. Откуда можно развернуть серьезное наступление вдоль Черного моря — на Николаев и Одессу.

"Потеря более стратегически важных городов, таких как Покровск, ускорит дальнейшее продвижение России. Зеленскому и его команде предстоит долгая зима", — патетически восклицает автор UnHerd. В действительности никакой долгой зимы у киевской хунты не будет. Ей бы пережить предстоящую осень! Ведь слова мсье Борреля — не просто его личное мнение. Это прямое послание Киеву: мол, готовьтесь, скоро вы останетесь одни. У нас тут, в райском евросаду, назрели другие проблемы, не до вас!..

Важнейшей проблемой, больше всего волнующей ЕС (что лишний раз доказывает превращение Европы в американскую колонию), является исход президентских выборов в США. Оттуда поступают совсем уж печальные для Киева сигналы, что все более вероятная победа Трампа будет означать завершение конфликта на условиях России.

О том, как это будет выглядеть на практике, рассказал кандидат в вице-президенты трамповской администрации Джей ди Вэнс. "Вэнс выдвинул предложение об урегулировании украинского конфликта, которое достойно дальнейшего обсуждения: прекратить боевые действия по линии контакта на поле боя и создать укрепленную демилитаризованную зону, чтобы не допустить повторного вторжения России, — пишет The American Conservative. — Украина получит гарантию суверенитета в обмен на отказ от уже занятой Россией территории и принятие нейтралитета — то есть отказ от членства в НАТО. Наконец, Вэнс утверждает, что восстановление Украины профинансирует Германия".

Можно представить себе удивление немцев, узнавших, что после всех расходов на Украину им еще и придется ее восстанавливать! Впрочем, это Киев волнует меньше всего. Куда важнее, что Запад последние недели, когда падение Угледара стало очевидным, демонстрирует откровенное и очень сильное желание отделаться от чемодана без ручки, каким для него стала Украина.

"Западные дипломаты и, все чаще, украинские официальные лица постепенно смиряются с позицией, согласно которой субстантивные гарантии безопасности могли бы быть положены в основу решения, по которому россияне смогут де-факто — но не де-юре — сохранить контроль над всей занимаемой их войсками украинской территорией", — отмечает британская The Financial Times. И подчеркивает: "Предполагается, что стороны молчаливо согласятся с тезисом о том, что в будущем эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем. <…> Территориальные уступки в обмен на членство в НАТО могут оказаться "единственным вариантом", как сообщил беседовавший с редакцией западный дипломат, но для украинцев такой выход остается табу — по крайней мере, на публике".

Натовская морковка так давно качается перед украинским носом, что успела засохнуть и сморщиться. Тем не менее Запад упорно продолжал размахивать этим фетишем, а Киев продолжает принимать его за чистую монету. Теперь вялый овощ наконец решено выбросить на помойку. Никакого "институционального мостика", никаких "постепенных шагов" к Североатлантическому альянсу не будет как минимум до 2027 года. О чем Украину откровенно предупредил словацкий премьер Роберт Фицо.

"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в воскресенье пообещал не допустить вступления Украины в НАТО, пока он возглавляет правительство страны, — подчеркивает американский Politico. — Руководство НАТО хочет, чтобы Украина влилась в военный альянс после окончания боевых действий с Россией, чтобы сдержать дальнейшую агрессию со стороны Москвы, однако заявление Фицо подчеркивает политические трудности, которые наверняка возникнут при достижении этой цели. "Пока я возглавляю словацкое правительство, я буду давать указания однопартийцам ни при каких условиях не соглашаться на вступление Украины в НАТО", — заявил лидер правящей партии "Курс — социальная демократия"".

Резкие заявления Фицо, как и торчащее костью в горле у ЕС председательство Орбана, имели бы совсем другой вес, не будь у российской армии впечатляющих успехов на фронте. Но они есть. Это придает уверенности наиболее трезвомыслящим европейским политикам. А заодно пугает киевскую хунту до потери пульса. Ведь невозможность вступить в НАТО еще три года — это окончательный приговор нынешней взрощенной Западом на пещерном национализме украинской "владе", по чужому приказу бросившей захваченную страну на убой. За три года, даже без боевых действий, остатки украинцев окончательно поймут (а тем, кто не поймет сам, надо объяснить), какую печальную участь они наскакали себе на майдане.

Пока же в уши еще не очнувшимся гражданам Самостийной дуют сказки о том, что на фронте происходит не катастрофическое отступление, а "медленное изматывание противника". Правда, подобным заявлениям киевских стратегов не верят даже украинские военные. Запад верит им еще меньше. Он предусмотрительно начал отползать в сторону, чтобы не свалиться в пропасть вместе с цепляющейся за него Украиной. Судя по настроениям западных политиков, ждать развязки уже недолго. Конечно, не две недели, как заявляет мсье Боррель, но и не целую зиму. Ее украинцы просто не переживут.

Антон Трофимов