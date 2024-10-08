В США вспомнили о превосходстве советской подлодки «Лира» над американскими

TNI: советская подлодка из титана превзошла все американские субмарины

Разработанная в СССР титановая подводная лодка класса «Лира» превосходила все американские субмарины периода холодной войны, написал американский журнал The National Interest.

«В основном две страны соперничали друг с другом в международной игре за превосходство. Но в одной области американцы решили не гнаться за своими советскими коллегами: в строительстве титановой подводной лодки», — говорится в материале.

Автор напомнил, что Советский Союз начал эксперименты с созданием подводных лодок из альтернативных материалов еще в конце 1960-х годов. Хотя металл обладает высокой прочностью, малым весом и коррозионной стойкостью, до этого он никогда не использовался в подобных целях.

В результате была разработана подлодка проекта 705 «Лира», которая в 1971 году вошла в состав Военно-морского флота СССР и стала одной из быстрейших в истории. Ее прототип весил 1,5 т и мог развивать скорость более 40 узлов. Позже корпус доработали, и масса субмарины составила 2,3 т.

Вместе с тем отмечается, что изготовление корпуса требовало больших объемов редкого и дорогостоящего титана, который к тому же требовал сложной и безошибочной сварки. Из-за этого США решили отказаться от создания собственного аналога, резюмировало издание.

Ранее, 15 сентября, ВМС США ввели в эксплуатацию новую подводную лодку USS New Jersey, рассчитанную на полную гендерную интеграцию. Она спроектирована для представителей обоих полов с такими удобствами, как повышенная приватность в туалетах и ​​спальных зонах. В частности, доступ к верхним койкам организован с учетом роста, досягаемости и силы женщин.