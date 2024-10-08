И.Кириллов: Украина и США нарушают международные договоренности о запрете химического и биологического оружия

ЦАМТО, 7 октября. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг по вопросам нарушения Украиной и США международных договоренностей о запрещении химического и биологического оружия.

Ниже выступление И.Кириллова приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации неоднократно обращало внимание на факты нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении химического оружия.

В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан.

Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

В ходе оперативных мероприятий были выявлены схроны с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства. В июне 2024 года в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе – на основе синильной кислоты.

Хотелось бы отметить, что подразделения ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Зафиксированы случаи использования несписочных химикатов (соединения таллия) для совершения диверсий в отношении ряда российских лидеров общественного мнения.

В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов. Так, 11 августа в городе Суджа Курской области украинскими бандформированиями были использованы 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадало более 20 человек. Анализ отобранных проб, проведенный в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России, показал, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. При этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки.

Хотел бы отметить, что указанные боеприпасы в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года в рамках пакета военной помощи. Обращаю ваше внимание, что проведенные в американской военной лаборатории Форт-Детрик исследования токсичности металлохлоридной смеси из боеприпасов такого типа показали, что продукты ее горения обладают сильным раздражающим действием на верхние дыхательные пути и могут вызывать тяжелые отравления. Это послужило основанием для запрета производства и использования таких снарядов в США.

На этом фоне сообщения о закупках Украиной токсичных химикатов, включенных в списки Конвенции, и молчание ОЗХО по данным фактам вызывают еще больше вопросов. Речь идет о поставках Киеву триэтаноламина – соединения, которое используется для производства азотистого иприта. Основными импортерами этого химиката на территорию Украины являются украинские компании "Реагент" и "Реалаб". Только в июле 2024 года компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина. При этом в открытом доступе отсутствуют сведения для каких целей он был закуплен. В ежегодных объявлениях Украины в ОЗХО информация об этом тоже отсутствует.

На протяжении последних нескольких лет Киев пытается смягчить национальное законодательство в сфере контроля химических веществ. Еще в 2022 году госорганами Украины было предложено упростить процедуру получения разрешений на работу с хлором, или вовсе исключить его из-под контроля государства. Напомню, что хлор используется в технологических процессах синтеза токсичных химикатов, а бесконтрольный оборот позволит Киеву использовать его в противоправных целях. В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.

Обращаю ваше внимание, что, по мнению Техсекретариата, украинская сторона не обладает техническими средствами и навыками по отбору материалов, отвечающих требованиям ОЗХО. В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 года две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге. Стало известно, что в июле и сентябре 2024 года Техсекретариат поставил на Украину две партии средств аналитического контроля. Всего было передано 13 детекторов Ферст Дефендер (First Defender) и 70 анализаторов Эль-Си-Ди (LCD 3.3.), отвечающих требованиям Организации по документированию доказательств.

Кроме того, украинская сторона и Техсекретариат ОЗХО заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия". Указанный документ позволит Украине задействовать ОЗХО в собственных интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая Организации ложные выводы о расследованиях химинцидентов. Предполагается, что материалы сфабрикованных "доказательств" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября 2024 года, а также на Конференции государств-участников Организации в ноябре этого года.

Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в Исполсовете ОЗХО, а в случае успеха – добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в Техсекретариате.

Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия. Обратите внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставках ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов – по 283 тысячи изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов – по 500 тысяч каждого наименования. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ.

В 2023 году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тысяч комплектов), антидоты от фосфорорганических веществ (600 тысяч ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тысяч флаконов).

Об особом интересе киевского режима к списочным химикатам свидетельствует деятельность Национальной академии наук Украины. В 2023-2024 годах ее специалистами была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия.

При этом объяснение подобных работ угрозами со стороны России полностью безосновательно. Напомню, что все запасы химического оружия наша страна уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден Генеральным директором Организации.

О причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. В июле 2024 года она открыто заявила, что "…Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре…". Мы понимаем, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в отношении нашего государства. Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов.

В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это было реализовано в отношении Сирии.

Говоря о политике "двойных стандартов" ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в Техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Считаем, что на базе Организации по запрещению химического оружия сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами".