Украина развернула террористическую войну против России, заявил Нарышкин

Нарышкин: Украина и ее кураторы развернули против РФ террористическую войну

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, Украина и ее западные кураторы развернули против РФ и ее народа настоящую террористическую войну, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане.

Текст выступления опубликован на сайте СВР.

"Россия в последнее время сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы, которая исходит не только от террористических бандформирований или террористов-одиночек, а от целого государства, точнее группы государств. Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну", - сказал Нарышкин.