Войти
ЦАМТО

Terma поставит системы ПВО ближнего действия ВС Дании

195
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

ЦАМТО, 7 октября. Датская компания Terma получила от Организации оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) контракт на выполнение системной интеграции новой системы ПВО ближнего действия для СВ страны.

Это первый заказ в рамках 30-летнего рамочного соглашения, которое Terma и DALO подписали в 2023 году.

Решение, которое Terma поставит 1-й бригаде Сухопутных войск Дании, будет включать современные средства обнаружения, в т.ч. РЛС и передовые системы поражения. DALO недавно подписала контракт с компанией Rheinmetall на поставку башенных зенитных систем Skyranger 30 для ЗАУ. Управление системой будет осуществляться с помощью разработанного Terma программного обеспечения командования и боевого управления BMD-Flex.

Как заявил исполнительный вице-президент Terma Стин Линеншельд, основной задачей проекта является повышение возможностей Вооруженных сил Дании в сфере обеспечения ПВО (войсковая ПВО и ПВО страны). Гибкий подход Terma к проекту создания системы противовоздушной обороны, в рамках которого будут интегрированы наиболее подходящие системы нескольких поставщиков, обеспечит быструю поставку ВС Дании экономически эффективной системы ПВО ближнего действия для 1-й бригады.

Разрабатываемая компанией Terma система ПВО станет частью более широкой многодоменной системы обороны, которая также включает поставку фрегатов и истребителей F-35 Дании. Этот принцип позволит обнаруживать атакующие угрозы с применением любых датчиков, установленных на наземной технике, кораблях, самолетах, и быстро определять наиболее эффективное средство для поражения цели. Ключевым преимуществом является то, что системы взаимодействуют с различными платформами, что позволяет наиболее эффективно реагировать на угрозы. Система, разрабатываемая компанией Terma, также может быть интегрирована с другими системами ПВО, обеспечивая взаимодействие в рамках общей структуры.

Система предназначена для защиты войск, включая командные пункты, в зоне ответственности бригады. Кроме того, новая система ПВО СВ Дании будет соответствовать требованиям НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Продукция
F-35
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:54
  • 5116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 02:45
  • 636
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)
  • 08.10 00:30
  • 1
На тему "Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО"
  • 07.10 13:58
  • 3
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 13:57
  • 1
Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс
  • 07.10 11:24
  • 2
Иран разработал несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем - командующий ВМС КСИР
  • 07.10 05:48
  • 0
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М