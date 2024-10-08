Terma поставит системы ПВО ближнего действия ВС Дании

ЦАМТО, 7 октября. Датская компания Terma получила от Организации оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) контракт на выполнение системной интеграции новой системы ПВО ближнего действия для СВ страны.

Это первый заказ в рамках 30-летнего рамочного соглашения, которое Terma и DALO подписали в 2023 году.

Решение, которое Terma поставит 1-й бригаде Сухопутных войск Дании, будет включать современные средства обнаружения, в т.ч. РЛС и передовые системы поражения. DALO недавно подписала контракт с компанией Rheinmetall на поставку башенных зенитных систем Skyranger 30 для ЗАУ. Управление системой будет осуществляться с помощью разработанного Terma программного обеспечения командования и боевого управления BMD-Flex.

Как заявил исполнительный вице-президент Terma Стин Линеншельд, основной задачей проекта является повышение возможностей Вооруженных сил Дании в сфере обеспечения ПВО (войсковая ПВО и ПВО страны). Гибкий подход Terma к проекту создания системы противовоздушной обороны, в рамках которого будут интегрированы наиболее подходящие системы нескольких поставщиков, обеспечит быструю поставку ВС Дании экономически эффективной системы ПВО ближнего действия для 1-й бригады.

Разрабатываемая компанией Terma система ПВО станет частью более широкой многодоменной системы обороны, которая также включает поставку фрегатов и истребителей F-35 Дании. Этот принцип позволит обнаруживать атакующие угрозы с применением любых датчиков, установленных на наземной технике, кораблях, самолетах, и быстро определять наиболее эффективное средство для поражения цели. Ключевым преимуществом является то, что системы взаимодействуют с различными платформами, что позволяет наиболее эффективно реагировать на угрозы. Система, разрабатываемая компанией Terma, также может быть интегрирована с другими системами ПВО, обеспечивая взаимодействие в рамках общей структуры.

Система предназначена для защиты войск, включая командные пункты, в зоне ответственности бригады. Кроме того, новая система ПВО СВ Дании будет соответствовать требованиям НАТО.