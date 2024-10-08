Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС

Нарышкин: план ВСУ в Курской области включал захват и минирование КАЭС

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с. г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.