По оценкам агентства, неизвестно, какую поддержку могла бы получить идея добровольных взносов

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины, поскольку Будапешт блокирует выделение Брюсселем более 6 млрд евро помощи Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, дипломатическая служба ЕС уже изучает возможности, как "разрешить членам сообщества делать добровольные взносы" в так называемый Европейский фонд мира. Отмечается, что это позволило бы в будущем избегать требуемой на данный момент "единогласной поддержки" всех членов ЕС при принятии решений о финансировании Украины. Собеседники агентства подчеркнули, что послы стран ЕС встретятся во вторник и обсудят детали этого плана. По оценкам Bloomberg, пока неизвестно, какую поддержку могла бы получить идея добровольных взносов, поскольку "многие ключевые решения блока должны приниматься единогласно".

Ранее газета Financial Times сообщала, что ЕС договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около $44,48 млрд до конца года независимо от участия США. По ее данным, такой шаг может быть предпринят на фоне опасения Брюсселя, что Будапешт помешает предоставить США гарантии, которые нужны для участия в погашении кредита замороженными активами России. Правительство венгерского премьера Виктора Орбана пытается отложить принятие решения до проведения президентских выборов в США, однако ЕС должен уже сейчас подготовить альтернативу, чтобы помощь дошла до Киева до конца года. Решение предполагалось принять большинством голосов стран ЕС, а не единогласно, чтобы обойти венгерское вето.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к воровству ее активов. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.