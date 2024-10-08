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СМИ: Аргентина близка к покупке французских подлодок типа "Скорпен"

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Как сообщает Navy Recognition со ссылкой на источники в Аргентине, местные власти продолжают переговоры с Францией о покупке трех дизель-электрических подлодок класса "Скорпен".

По данным журналистов, стоимость потенциальной сделки превышает 2 млрд долларов. В переговорах двух стран участвует и французский оборонный подрядчик Naval Group.

Подводная лодка класса "Скорпен"

http://warfiles.ru/


Как утверждает издание, прогресс в переговорах был достигнут в ходе визита в Париж министра обороны Аргентины Луиса Петри, в рамках которого стороны обсудили ключевые моменты закупки субмарин. По данным из разных источников, Буэнос-Айрес и Париж близки к подписанию соглашения о намерениях, в котором изложат условия приобретения подводных лодок.

Хотя соглашение о намерениях не обязывает ни одну из сторон, оно придает положительную динамику переговорному процессу. В пользу Naval Group говорит и тот факт, что уже несколько стран Южной Америки выбрали проект французской компании. Так, флот Чили имеет на вооружении две подлодки класса "Скорпен", а в Бразилии достраивается уже третья ДЭПЛ линейки "Риачуэло", также основанной на французских субмаринах.

Напомним, что после гибели в ноябре 2017 года подлодки "Сан-Хуан" аргентинские ВМС остались без субмарин в боеготовности, поскольку ДЭПЛ "Санта-Круз" с 2014 года проходит модернизацию, а субмарина "Сальта" не может выходить в море и используется для тренировок подводников у причала. Кроме того, Буэнос-Айрес полагается на помощь дружественных стран – Перу и Бразилии, которые предоставляют возможности для тренировок аргентинских подводников.

Подводные лодки класса "Скорпен" в зависимости от модификации имеют длину от 66 до 82 метров. Надводное водоизмещение варьируется от 1700 до 2000 тонн. Численность экипажа – от 31 до 35 человек.

Эти дизель-электрические подлодки могут использовать воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ). Помимо применения 533-мм торпед, субмарины способны наносить удары противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет".

Ранее сообщалось, что помимо Naval Group на поставки субмарин Аргентине претендует немецкая ThyssenKrupp Marine Systems с проектом на базе подлодок "Тип-209".

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