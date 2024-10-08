Украина: в стране не хватает пилотов для F-16. Всего лишь 200 наемников могут изменить ход конфликта (TVP.INFO, Польша)

Полковник Зенч: 200 пилотов-наемников для F-16 изменят ход конфликта на Украине

Страны НАТО найдут для Украины F-16, но ВСУ не смогут их использовать, пишет TVP.info. Обученных пилотов критически не хватает. Выходом из ситуации могли бы стать пилоты-наемники. Однако и здесь не все так просто.

"Русские для своих операций используют на территории Украины 300 самолетов. Чтобы оказать им эффективное сопротивление в небе, нам нужно как минимум 120-130 самолетов F-16", – заявил Владимир Зеленский в майском интервью агентству Reuter. Проблема в том, что украинцы в настоящее время не могут использовать даже десятую часть этого потенциала, поскольку им не хватает квалифицированного персонала. Если обучение пилотов и дальше будет осуществляться в том же темпе, как это происходит сегодня, в полной мере использовать предоставленные им НАТО F-16 они смогут не раньше, чем через пять-шесть лет.

"Обучение пилота многоцелевой машины, способного максимально использовать возможности F-16, это длительный процесс. Речь идет о годах, а не о месяцах", — сообщает порталу TVP.info бывший пилот и инструктор, обучавший пилотов на F-16, а также бывший начальник 32-й Базы тактической авиации в Ласке полковник Кристиан Зенч (Krystian Zięć).

Операция "Коалиция F-16" официально стартовала в середине 2023 года. В июле прошлого года на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе министры 11 стран НАТО создали объединение для обучения украинских пилотов и механиков эксплуатации истребителей F-16. С инициативой выступили Нидерланды и Дания, свою поддержку также подтвердили Великобритания, Бельгия, Польша, Румыния и Франция.

Месяц спустя Зеленский посетил базу голландских ВВС в Эйндховене (там размещаются F-16) и встретился с тогдашним премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который недавно стал главой НАТО.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут переданы Украине. Это произойдет после обучения наших пилотов и инженеров. 42 самолета — это только начало", — сообщил Зеленский в социальных сетях.

Самолеты F-16 для Украины практически по первому требованию

Тогда же бывший глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что пилоты и техники уже проходят подготовку на F-16. Это должно было занять не менее шести месяцев.

Как это ни парадоксально, Украина в довольно короткие сроки может приобрести большое количество многоцелевых самолетов F-16. Кроме 42 единиц из Нидерландов, в руки украинцев должны попасть 30 машин F-16 из Бельгии. Именно столько самолетов правительство этой страны обязалось передать Киеву до 2028 года (первые машины должны быть переданы в конце этого года). У украинцев уже имеется 6-8 единиц F-16 (точная цифра официально не называется), что стало результатом сотрудничества не только с Нидерландами, но и с Данией.

"Мы передадим Украине 19 многоцелевых самолетов F-16", — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с Владимиром Зеленским 20 августа 2023 года. Согласно просочившейся в СМИ информации, шесть F-16 должны были быть доставлены в конце года (2023/2024), еще восемь — до конца этого года, а пять последних — в 2025 году.

Свои F-16 также пообещала Украине и Норвегия, хотя неизвестно в каком количестве. Королевские ВВС Норвегии располагают 56 самолетами F-16, которые они планируют постепенно заменить машинами нового поколения F-35. Норвежцы планируют приобретать по шесть новых самолетов этого типа каждый год.

В конце сентября Нидерланды уже передали украинцам обещанные 42 самолета F-16, из которых 18 самолетов были отправлены в учебно-тренировочный центр в Румынии.

Даже этого беглого обзора достаточно, чтобы понять, что Украина сможет довольно быстро и значительно нарастить свой воздушный потенциал. Хотя все переданные ей самолеты уже "в возрасте", по мнению полковника Зенча, они по-прежнему представляют собой большую боевую ценность.

"Самолеты, которые получают украинцы, оснащены очень хорошими системами радиоэлектронной борьбы. Прежде всего, они информируют пилота о потенциальных опасностях, а также противодействуют этим угрозам. Датчане и голландцы — это довольно хорошо организованные нации. (…) У них была очень хорошо организованная система поддержки, эксплуатации, логистического обеспечения. Самолеты, которые попадут на Украину, передаются туда не по принципу “возьми, Боже, что нам негоже”. Они оснащены всем комплексом необходимых возможностей", - говорит полковник Кристиан Зенч, являющийся также экспертом Фонда "Алиот".

Румынская школа украинцев не спасет

Подробных сведений о количестве обученных пилотов F-16 украинцы не сообщают, а вот государства-члены "Коалиции F-16" более разговорчивы. Пентагон в прошлом году сообщил, что с сентября 2023 года начинает обучение 12 украинцев. Этот процесс завершился в августе 2024 года, после чего, по неофициальной информации, американцы в подготовке пилотов украинской армии больше участвовать не будут.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер (Ludivine Dedonder) сообщила в прошлом году, что ее страна взяла на себя подготовку 6 украинцев, а также направила трех инструкторов в датский учебный центр Скридструп. Есть информация, что в этом центре датчане подготовили еще восемь украинских пилотов F-16. Известно, что на этом обучение заканчивается, так как в 2025 году Дания закрывает программу подготовки на этих самолетах.

В сентябре начал работу новый учебный центр в Румынии, где должны готовить пилотов F-16, в том числе украинцев. Именно для них туда несколько дней назад направили 18 самолетов из "голландского пула".

"Нужно ясно сказать одну вещь. Учебный центр пилотов F-16 в Румынии строится, прежде всего, для подготовки румынских военных, еще, возможно, для пилотов из таких стран, как Словакия или Болгария, которые покупают F-16. Места украинцам будут предоставляться в последнюю очередь. Даже если на этот счет сейчас есть какой-то приоритет. Приоритеты — дело такое: сегодня они есть, а завтра их нет", — говорит полковник Зенч, который был первым поляком, получившим от инструкторов ВВС и Национальной воздушной гвардии США удостоверение инструктора в области базовой и тактической подготовки на самолете F-16.

Система обучения на самолетах F-16 до банальности проста

Бывший командир 32-й Базы тактической авиации в Ласке прогнозирует, что украинцы в течение года не смогут получить более 20 пилотов для своих F-16.

"Учитывая, что учебные места сейчас в дефиците, не думаю, что Вооруженные силы Украины смогут обучать всех своих потенциальных пилотов. Теоретически, если предположить, что в ближайшее время у них будет 80 самолетов, даже если считать по минимуму, то есть по два пилота на самолет, это получается 160 летчиков. Это практически невозможно, учитывая американские, румынские или польские возможности. Если украинцам понадобится такое большое количество пилотов, то им придется подумать, как сделать это самостоятельно. Вопреки расхожему мнению, создать систему обучения на самолетах F-16 до банальности просто. Нужно иметь самолет и инструктора. Во всей этой истории главное — инструктор, потому что от него зависит качество пилота", — говорит Кристиан Зенч, первый польский командир тактических группировок (COMAO), так называемый "командир миссии" на F-16.

Бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников, официально объявляя в августе 2023 года о начале подготовки пилотов ВСУ к управлению F-16, в числе прочего заявил, что "обучение летчиков должно занять не менее шести месяцев". Заявленная продолжительность обучения может вызвать удивление, поскольку история пока не знала пилота, который столь быстро бы овладел навыками, достаточными для управления F-16 в условиях войны, на поле реального боя.

"Конечно, вы можете подготовить пилотов F-16 в экспресс-режиме. Так поступили румыны. Получив F-16 от Португалии, они посадили в эти самолеты пилотов МиГ-21 и те просто использовали эти машины, как знакомые им МиГ-21. В Европе с ними никто не хотел летать, румыны не участвовали ни в каких учениях. Наконец они поняли, в чем дело, и вместе с американцами и голландцами создали учебный центр для F-16. Нам в Польше это тоже уже давно пора бы сделать", — говорит полковник Зенч.

В том, что ускоренный курс обучения вредит качеству, украинцы убедились очень быстро. Уже через несколько дней после официальной приемки первых F-16 на украинской земле они потеряли одну машину и пилота. Подробности инцидента не разглашаются, но достоверно известно, что 26 августа этот самолет был уничтожен. Либо его сбила украинская ПВО, либо он упал из-за ошибки пилота.

Англосаксонская философия полетов на F-16

За несколько недель до этого звучали голоса, предостерегающие от эйфории в связи с появлением самолетов F-16 с украинскими эмблемами.

"Это будут не самые современные версии F-16. Но при этом они попадут в зону высокого риска. Они будут иметь дело с российскими самолетами и наземной ПВО противника. Да, F-16 могут сослужить украинцам хорошую службу, эти машины расширяют их возможности, но мы должны проявлять осторожность, рассуждая о переломном моменте военного конфликта, и о том, насколько быстро эти машины станут эффективными в оперативном смысле", – заявил в августе директор по военным наукам Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне Мэтью Савилл (Matthew Savill).

Помимо комплекса знаний, связанных с самолетом, необходимо также усвоить "философию" полетов на нем. Согласно неофициальной информации, в США во время обучения между американскими инструкторами и украинскими пилотами возникали разногласия.

"Я об этих трениях не слышал, но уверен, что они были, потому что во время обучения поляков в США такие вещи происходили. Дело в том, что приезжает такой пилот МИГ-21, или МиГ-29, или Су-27, и говорит: „Чему вы меня здесь еще можете научить, если у меня уже есть все необходимые для полета знания?”. Это очень большая проблема, потому что этому пилоту приходится вернуться за школьную парту и изучать элементы, которых он не знает. Я сам видел польских пилотов, у которых были с этим большие проблемы, поскольку они не могли смириться с тем, что им нужно сделать несколько шагов назад. Это происходит оттого, что англосаксонская система эксплуатации в воздухе и постсоветская система не похожи друг на друга", — сказал в беседе с порталом TVP.info полковник Зенч, один из первых польских пилотов F-16.

Эксперт Фонда "Алиот" объяснил основные различия между двумя системами. Он прекрасно их знает, потому что приобретал эти знания шаг за шагом, а затем и применял на практике.

"Сила англосаксонской модели авиации заключается в том, что задачи выполняются только в рамках группировок. Самая маленькая группировка — это два самолета, но чаще всего она состоит из четырех бортов. Что днем, что ночью, задачи выполняются одинаково, потому что ночью вы летаете с помощью приборов ночного видения. Обучить пилота — это одно, но обучить его выполнять задания в группировке из четырех самолетов и к тому же ночью в специальных очках? Для этого потребуется не год и не два года обучения", — говорит Кристиан Зенч.

Команда пилотов-контрактников решением украинских проблем?

Реальность такова, что украинцы точно не смогут использовать в этом конфликте весь потенциал F-16. Вполне возможно, что они не будут использовать в миссиях даже все самолеты, которые сможет им передать "Коалиция F-16".

"Я не согласен. Почему бы им не использовать этот потенциал? На этом самолете вовсе не обязательно должны летать украинцы. Берут ли это в расчет власти Украины? Я не знаю. Если бы я был на их месте, я бы точно об этом подумал. Если бы я боролся за выживание своей Родины", — говорит бывший командир 32-й Базы тактической авиации.

На сегодняшний день такой вариант вообще не обсуждался. Возможно, украинцы не принимали (и не принимают) его во внимание. Недавние события — потеря F-16 без вмешательства противника и довольно медленные темпы приобретения квалифицированных пилотов — показывают, что, идя по "классическому пути", украинская армия удовлетворительных результатов в этой сфере не добьется.

"Если вооруженные силы Украины решатся пойти на сотрудничество с командой контрактников, они сразу получат высококвалифицированных пилотов, обладающих навыками ведения боя в любых условиях. Здесь важна мотивация и еще раз мотивация. Для одних мотивацией будет желание сражаться с русскими, для других это будут чисто экономические соображения, а иногда это может быть сочетание этих двух факторов. Я уверен, что это решение привело бы к радикальным изменениям в контексте использования потенциала системы F-16", — сказал в заключение полковник Кристиан Зенч.

Автор: Томаш Лыжвиньский (Tomasz Łyżwiński)