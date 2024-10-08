Войти
bmpd.livejournal.com

ChatGPT - не шпион

208
0
0

Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" публикует перевод статьи под заголовком "ChatGPT - не шпион".

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) прямо сейчас меняют методы сбора информации. Но их задача не в том, чтобы знать все, и не в том, чтобы принимать решения вместо политиков. Пока что. В центре рассмотрения - операция России на Украине, нападение ХАМАС на Израиль и использование технологий в агентурной и радиоэлектронной разведке.

Содержание статьи:

1. Разведка и искусственный интеллект: Параллели, мифы и образы в культуре

2. Реальные успехи ИИ и его роль в современных военных конфликтах

3. Переоценка технологий в разведке и военных конфликтах

4. Возможности ИИ в разведке и человеческий фактор

5. Использование открытых источников для сбора информации о стратегических интересах государств и конфликтах.

6. Ограничения и риски ИИ: автономное оружие, дипфейки и дезинформация в современном обществе.

7. Ограничения ИИ в политическом анализе

Начните читать сейчас на странице https://cast-store.ru/cgpt-not-spy

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Украина
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:54
  • 5116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 02:45
  • 636
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)
  • 08.10 00:30
  • 1
На тему "Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО"
  • 07.10 13:58
  • 3
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 13:57
  • 1
Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс
  • 07.10 11:24
  • 2
Иран разработал несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем - командующий ВМС КСИР
  • 07.10 05:48
  • 0
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М