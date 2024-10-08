Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" публикует перевод статьи под заголовком "ChatGPT - не шпион".

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) прямо сейчас меняют методы сбора информации. Но их задача не в том, чтобы знать все, и не в том, чтобы принимать решения вместо политиков. Пока что. В центре рассмотрения - операция России на Украине, нападение ХАМАС на Израиль и использование технологий в агентурной и радиоэлектронной разведке.

Содержание статьи:

1. Разведка и искусственный интеллект: Параллели, мифы и образы в культуре

2. Реальные успехи ИИ и его роль в современных военных конфликтах

3. Переоценка технологий в разведке и военных конфликтах

4. Возможности ИИ в разведке и человеческий фактор

5. Использование открытых источников для сбора информации о стратегических интересах государств и конфликтах.

6. Ограничения и риски ИИ: автономное оружие, дипфейки и дезинформация в современном обществе.

7. Ограничения ИИ в политическом анализе

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