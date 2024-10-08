Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" публикует перевод статьи под заголовком "ChatGPT - не шпион".
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) прямо сейчас меняют методы сбора информации. Но их задача не в том, чтобы знать все, и не в том, чтобы принимать решения вместо политиков. Пока что. В центре рассмотрения - операция России на Украине, нападение ХАМАС на Израиль и использование технологий в агентурной и радиоэлектронной разведке.
Содержание статьи:
1. Разведка и искусственный интеллект: Параллели, мифы и образы в культуре
2. Реальные успехи ИИ и его роль в современных военных конфликтах
3. Переоценка технологий в разведке и военных конфликтах
4. Возможности ИИ в разведке и человеческий фактор
5. Использование открытых источников для сбора информации о стратегических интересах государств и конфликтах.
6. Ограничения и риски ИИ: автономное оружие, дипфейки и дезинформация в современном обществе.
7. Ограничения ИИ в политическом анализе
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