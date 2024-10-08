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ЦАМТО

СВ Республики Корея продемонстрировали новую ОТР Ure

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БР KTSSM
Компания Hanwha представила БР KTSSM, известную как "убийца артиллерии" (artillery killer), выставка ADEX 2017.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 7 октября. Командование СВ Республики Корея 4 октября в ходе выставки KADEX-2024 продемонстрировало новую оперативно-тактическую ракету KTSSM с противобункерной боевой частью, позволяющую поражать подземные цели противника.

Как сообщает агентство Yonhap, южнокорейская ракета, получившая обозначение Ure ("гром" на корейском), должна быть принята на вооружение в конце этого года.

ОТР предназначена для поражения дальнобойных артиллерийских систем КНДР, укрытых в пещерах и туннелях. Как заявлено, дальность пуска ракеты составляет до 180 км.

По оценке южнокорейских экспертов, значительное количество северокорейских артиллерийских установок размещены на позициях, позволяющих поражать обширную столичную область Республики Корея, где проживает почти половина из 51 млн. населения страны.

В ходе выставки KADEX-2024 также была представлена новая лазерная система противовоздушной обороны, предназначенная для перехвата северокорейских БЛА. Сообщается, что она должна быть развернута в конце этого года.

Сухопутные войска Республики Корея также провели церемонию снятия с вооружения устаревших систем, включая бронемашину "Барракуда", введенную в эксплуатацию в 2004 году для применения в ходе операций в Ираке и Ливане.

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