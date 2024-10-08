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ТАСС

Приложение "Радар.НФ" помогло сбить более 250 вражеских БПЛА

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Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ".
Источник изображения: ren.tv

За время работы через него поступило 13 964 сигнала

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар.НФ" для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или диверсионные группы, разработанное общественным движением "Народный фронт", за время своего существования помогло сбить более 250 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В движении отметили, что приложение уже больше года помогает компетентным органам защищать небо над российскими городами.

"На сегодняшний день число активных пользователей приложения превысило 612 тыс. человек, за время работы приложения через него поступило 13 964 сигнала, которые помогли сбить более 250 БПЛА противника. Каждый сбитый беспилотник - это спасенные жизни простых россиян, сохранение нашей инфраструктуры, по которой пытаются бить террористы ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем каждый день в приложение поступает 35 сигналов от неравнодушных граждан, которые сообщают о беспилотниках и другой подозрительной активности.

3 октября сообщалось, что приложение "Радар.НФ" было удалено из магазина приложений Google Play. "Приложение доступно в RuStore и AppGallery, так что можно сказать, что для пользователей Android есть все инструменты, чтобы скачать "Радар.НФ", - приводятся слова руководителя проекта по разработке приложения Михаила Камышева. Он также подчеркнул, что каждый раз, когда беспилотники пытаются атаковать российскую территорию, фиксируется всплеск поступающих через приложение сигналов.

"В течение ночи 5 октября средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа. В эту ночь нам поступило 59 сигналов, которые помогли устранить эти беспилотники. В течение ночи 7 октября средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. В эту ночь нам помогли 48 сигналов, поступивших от наших пользователей. Устанавливайте "Радар.НФ" и помогайте нашим службам защищать наши города", - призвал Камышев. 

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