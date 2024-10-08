В Румынии заложили многоцелевое вспомогательное судно для ВМС Португалии

На верфи голландской компании Damen Shipyards Group в Галаце (Румыния) прошла церемония одновременной резки первой стали и закладки киля инновационного многоцелевого судна, предназначенного для ВМС Португалии.

В мероприятии участвовали коммерческий директор Damen Ян-Вим Деккер, министр обороны Португалии Нуно Мело и начальником штаба португальского флота адмирал Энрике Гувейя э'Мело.

Многоцелевое вспомогательное судно для ВМС Португалии Damen Shipyards Group

Контракт на поставку судна стороны подписали в ноябре 2023 года по результатам проведенного международного тендера. Проект финансируется из Фонда восстановления европейской экономики и устойчивого развития (RRF), который является частью NextGenerationEU (пакет мер по экономическому оздоровлению для государств-членов ЕС, пострадавших от пандемии COVID-19).

"Это многопрофильное судно сможет выполнять многочисленные и разнообразные миссии, такие как научные исследования и эксперименты с применением беспилотников и роботизированных систем, а также оказывать поддержку гуманитарным операциям при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф, – рассказал адмирал Энрике Гувейя э'Мело. – Проект Damen оказался для нас наиболее выгодным за счет невысоких расходов на постройку, эксплуатацию и обслуживание в сочетании с модульной архитектурой, которая позволит быстро адаптировать судно к текущим задачам".

Многоцелевое судно стало частью линейки вспомогательных судов Damen с водоизмещением от 7000 до 9000 тонн, при производстве которых применяются проверенные стандартизованные решения для быстрой и экономически эффективной постройки.

При разработке компания Damen тесно сотрудничала с заказчиком. Судно "Дом Жоао II" отличается универсальностью и широкими возможностями. На его борту планируют размещать как подводные и надводные беспилотные аппараты, так и летательные, для чего судно получит летную палубу площадью 94×11 метров.

Длина судна составит 107 метров. Под палубой предусмотрено размещение стандартных 20-футовых контейнеров. В таких контейнерах могут находиться модульные системы, предназначенные для выполнения конкретных миссий: оборудование роботизированных систем, медицинские боксы, гипербарические камеры и т.д.

Для поддержки исследовательских миссий судно оснастят как современными лабораторными помещениями, так и жилыми помещениями для научного персонала.

Поставка судна "Дом Жоао II" запланирована на 2026 год.