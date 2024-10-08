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РИА Новости

Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Лавров: решение по конфликту на Украине должно устранить первопричины кризиса

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek.

"Наша позиция хорошо известна и остается неизменной. Россия открыта к политико-дипломатическому решению. Оно должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня", - заявил Лавров.

По его словам, для этого урегулирования Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев – боевые действия.

"Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан", - добавил он.

По его словам, основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Эти договоренности предусматривали отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент "на земле".

"Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане", - напомнил Лавров.

Он напомнил также, что президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

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Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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