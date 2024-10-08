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ТАСС

Лавров заявил, что реалии на земле для урегулирования на Украине изменились

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

Позиция РФ остается неизменной, отметил глава МИД

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ситуация на земле для урегулирования на Украине с 2022 года сильно изменилась, в том числе в правовом плане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.

"Основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Они предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент на земле, - указал министр. - Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане".

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание территориальных реалий, закрепленных в российской конституции, нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан, а также отмена всех антироссийских санкций. Киев, по его словам, "отреагировал на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область". "Его покровители в лице США и других стран НАТО хотят нанести России "стратегическое поражение". В этих условиях нам не остается ничего иного, как продолжить специальную военную операцию до устранения угроз, исходящих от Украины", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Позиция РФ, как отметил глава МИД, хорошо известна и остается неизменной: "Россия открыта к политико-дипломатическому решению, оно должно устранить первопричины кризиса". При этом, продолжил Лавров, "речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня". "Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия. Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан", - разъяснил он.

Издержки конфликта, по словам министра, "наиболее велики для украинцев, чье руководство гонит их, не жалея, на убой", а "для России речь идет о защите своих людей и жизненных интересов безопасности". "В отличие, кстати, от США, где разглагольствуют о каких-то "правилах", "образе жизни" и тому подобном, видимо, плохо понимая, где находится Украина и каковы ставки в этой войне", - добавил Лавров. 

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