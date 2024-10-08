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ТАСС

СМИ: попытки США вести опосредованную войну с РФ на Украине терпят провал

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Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams
Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams.
Источник изображения: © Фото из соцсетей

Обозреватель журнала The American Conservative Захари Йост отметил, что политика американского руководства в отношении украинского кризиса привела к истощению запасов вооружений и способствовала приобретению Россией опыта поражения многочисленных систем вооружений США

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в попытках вести опосредованную войну с Россией на Украине постепенно приближаются к провалу. С такой оценкой выступил обозреватель журнала The American Conservative Захари Йост.

"Усилия Америки по ведению опосредованной войны на Украине медленно, но верно приближаются к провалу", - отметил он. По мнению эксперта, политика американского руководства в отношении украинского кризиса привела к истощению запасов вооружений в США и способствовала приобретению Россией "богатого опыта поражения многочисленных американских систем вооружений от танков Abrams до высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur".

Аналитик считает, что, выделяя значительные ресурсы на спонсирование киевского режима, Вашингтон забывает о собственных проблемах в сфере безопасности. "Военная мощь США ограничена не только нехваткой техники, но и нехваткой людей, - отмечает Йост. - Набор в армию был ужасным, сопровождался огромным дефицитом в течение нескольких лет подряд, и в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится".

Вашингтон с 2022 года заявляет о незыблемой поддержке Киева, в том числе оружием. США постоянно расширяют номенклатуру поставок для боевых действий против РФ, включая в перечень вооружений тяжелую бронетехнику, ракеты и авиацию, способную нести ядерное оружие. При этом в Вашингтоне подчеркивают "невовлеченность" в прямое столкновение с Москвой, однако заявляют о необходимости "нанести России стратегическое поражение на поле боя". В связи с этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что администрация США, добивающаяся стратегического поражения России, превратилась в де-факто одну из сторон конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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