TAС: Вэнс призвал Украину отказаться от части территорий и членства в НАТО

Напарник Трампа по президентской гонке в США Джей Ди Вэнс предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине, сообщает The American Conservative. Украина должна получить гарантию суверенитета, а взамен отказаться от уже занятой Россией территории и от членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН и провел ряд встреч, запросив поддержки у президента Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис и, как утверждается, даже у кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Однако независимо от того, поступит ли помощь или нет, складывается ощущение, что конфликт зашел в тупик, и конца и края ему не видно.

Однако напарник Дональда Трампа по президентской гонке Джей Ди Вэнс уже выдвинул вполне жизнеспособное политическое предложение. Начал Вэнс, правда, не слишком убедительно: с заявления о том, что постоянная поддержка альянса НАТО со стороны США будет зависеть от того, введет ли Европейский союз меры против Илона Маска и его платформы социальных сетей X (бывший Twitter). Вэнс заявил: “Америка должна сказать, что если НАТО хочет, чтобы мы и впредь оставались верными участниками этого военного альянса, то почему бы вам, со своей стороны, не соблюдать американские ценности и не уважать свободу слова?”

У Илона Маска вполне могут быть веские аргументы в пользу свободы слова в споре с Европейским союзом из-за того, что он предоставил платформу Дональду Трампу, но увязывать внешнюю политику США с этим вопросом — явная ошибка. Это попахивает предвзятым ходатайством за чудаковатого миллиардера, который поддержал кандидата в президенты.

Однако в том же интервью Вэнс выдвинул предложение об урегулировании украинского конфликта, которое достойно дальнейшего обсуждения: прекратить боевые действия по линии контакта на поле боя и создать укрепленную демилитаризованную зону, чтобы не допустить повторного вторжения России. Украина получит гарантию суверенитета в обмен на отказ от уже занятой Россией территории и принятие нейтралитета — то есть отказ от членства в НАТО. Наконец, Вэнс утверждает, что восстановление Украины профинансирует Германия.

Предложение Вэнса должно стать как минимум отправной точкой для более предметного обсуждения урегулирования конфликта, который уже разрушил Украину и становится все более затратным для России. Действия Кремля против Киева заслуживают решительного осуждения, и желание Украины вернуть всю свою территорию абсолютно понятно. Однако Вэнс справедливо утверждает, что огромные затраты на продолжение масштабного, но фактически тупикового конфликта неприемлемы в долгосрочной перспективе даже для богатых стран, таких как США и состоятельные европейские государства, — особенно в свете того, что Россия гораздо сильнее локально (в истребителях, военной технике и ресурсах) и имеет преимущество в противостоянии на истощение. Даже сейчас, несмотря на ужасающие потери русских, Украине гораздо тяжелее собрать необходимое число новобранцев.

У США и Европы есть рычаги, чтобы кулуарно убедить украинцев в том, что отбить всю территорию им все равно не удастся и что конфликт необходимо улаживать путем переговоров. Столь желанным для обеих сторон фиговым листком на случай любого исхода, который не соответствует ожиданиям националистов, станут референдумы на занятых территориях Украины (де-факто российских). Это позволит определить, под чьей властью хотят жить эти преимущественно русскоговорящие люди. Но это должны быть референдумы под международным наблюдением, а не та "показуха", которую русские устроили там ранее.

Вэнс прав, что Украина должна сохранить независимость и суверенитет, но при этом остаться нейтральной и не вступать в НАТО. Внешнеполитические элиты США и Европы никак не осознáют, что Россия, пережив множество вторжений с Запада, ощущает угрозу со стороны враждебного альянса, придвинувшегося вплотную к ее рубежам. Те же США наверняка бы самым решительным образом воспротивились вступлению Мексики или Канады в антиамериканский союз с Россией или Китаем.

Еще один момент, который Джо Байден и внешнеполитическая элита США так и не осознали, заключается в том, что альянсы — не самоцель, а лишь средство обеспечения безопасности. Если между Украиной и Россией снова вспыхнут боевые действия — как уже случалось в 2014 и 2022 годах — а Киев при этом будет членом НАТО, США в соответствии со статьей 5 устава придется напрямую встать на его защиту от ядерной державы. Втягивание США в ненужную и потенциально катастрофическую войну с Россией едва ли упрочит американскую безопасность. А поскольку стратегически судьба Украины и России не так важна для далеких от зоны боевых действий США, как для соседней Европы, Вэнс прав, что счет за восстановление страны надо предъявить Германии (и другим богатым европейским державам).

Автор статьи: Иван Эланд (Ivan Eland)