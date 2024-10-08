Источник изображения: topwar.ru
Киевский режим готовит провокацию с использованием химического оружия, в которой планирует обвинить РФ. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, в подготовке этой акции задействованы США.
– объяснил Кириллов суть украинского замысла.
Он добавил, что свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.
– подчеркнул начальник войск РХБЗ ВС РФ.
В Минобороны РФ напоминают, что в прошлом году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты, антидоты от фосфорорганических веществ, а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты.
В ведомстве подчеркивают, что Национальной академией наук Украины в 2023-2024 годах была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия.
– подчеркнул Игорь Кириллов.
Источник изображения: topwar.ru
В Минобороны РФ небезосновательно считают, что к организации провокации с химическим оружием имеют прямую причастность США. В качестве доказательства этого факта Игорь Кириллов привел заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн.
– заявила госпожа Шампейн в июле этого года.
По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ, в Москве прекрасно понимают, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в отношении России.
– заключил Кириллов.