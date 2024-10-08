Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим готовит провокацию с использованием химического оружия, в которой планирует обвинить РФ. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, в подготовке этой акции задействованы США.

Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в Исполнительном совете ОЗХО, а в случае успеха – добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в Техсекретариате

– объяснил Кириллов суть украинского замысла.

Он добавил, что свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.

Обратите внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставках ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов – по 283 тысячи изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов – по 500 тысяч каждого наименования. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ

– подчеркнул начальник войск РХБЗ ВС РФ.

В Минобороны РФ напоминают, что в прошлом году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты, антидоты от фосфорорганических веществ, а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты.

В ведомстве подчеркивают, что Национальной академией наук Украины в 2023-2024 годах была реализована научная работа, целью которой являлось создание соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывного (иприт) действия.

При этом объяснение подобных работ угрозами со стороны России полностью безосновательно. Напомню, что все запасы химического оружия наша страна уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден Генеральным директором Организации

– подчеркнул Игорь Кириллов.

Источник изображения: topwar.ru

В Минобороны РФ небезосновательно считают, что к организации провокации с химическим оружием имеют прямую причастность США. В качестве доказательства этого факта Игорь Кириллов привел заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн.

Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре

– заявила госпожа Шампейн в июле этого года.

По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ, в Москве прекрасно понимают, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в отношении России.

Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов

– заключил Кириллов.