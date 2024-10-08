Войти
ЦАМТО

На Казанском авиазаводе запустили уникальное оборудование для изготовления крупногабаритных деталей

224
0
0
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

ЦАМТО, 7 октября. Новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства для изготовления крупногабаритных деталей введено в эксплуатацию на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

Новое оборудование позволит в разы сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла.

Российские портальные 5-координатные фрезерные обрабатывающие центры с вакуумным столом позволят изготавливать комплектующие из алюминиевых сплавов, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 м. Такое уникальное оборудование используется преимущественно в самолетостроении для изготовления крупногабаритных деталей конструкции самолетов.

"За счет ввода в эксплуатацию нового длинномерного оборудования появляется дополнительная станочная мощность, которая крайне важна для своевременного выполнения производственной программы. Пятикоординатная обработка позволит уменьшить долю слесарных работ, в результате мы в разы сократим время выполнения отдельных этапов производственного цикла. В 2025 году, согласно плану, введем в эксплуатацию еще один аналогичный станок", – отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:54
  • 5116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 02:45
  • 636
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)
  • 08.10 00:30
  • 1
На тему "Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО"
  • 07.10 13:58
  • 3
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 13:57
  • 1
Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс
  • 07.10 11:24
  • 2
Иран разработал несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем - командующий ВМС КСИР
  • 07.10 05:48
  • 0
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М