На Казанском авиазаводе запустили уникальное оборудование для изготовления крупногабаритных деталей

ЦАМТО, 7 октября. Новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства для изготовления крупногабаритных деталей введено в эксплуатацию на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале АО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

Новое оборудование позволит в разы сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла.

Российские портальные 5-координатные фрезерные обрабатывающие центры с вакуумным столом позволят изготавливать комплектующие из алюминиевых сплавов, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 м. Такое уникальное оборудование используется преимущественно в самолетостроении для изготовления крупногабаритных деталей конструкции самолетов.

"За счет ввода в эксплуатацию нового длинномерного оборудования появляется дополнительная станочная мощность, которая крайне важна для своевременного выполнения производственной программы. Пятикоординатная обработка позволит уменьшить долю слесарных работ, в результате мы в разы сократим время выполнения отдельных этапов производственного цикла. В 2025 году, согласно плану, введем в эксплуатацию еще один аналогичный станок", – отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".