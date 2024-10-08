Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"

ЦАМТО, 7 октября. Аргентина, по всей видимости, приобретет неатомные подводные лодки (НАПЛ) "Скорпен" французской Naval Group.

Согласно опубликованной 3 октября ресурсом Zona Militar информации, сделка, которая оценивается более чем в 2 млрд. долл., в настоящее время обсуждается между правительством Аргентины и французским подрядчиком Naval Group.

Продвижения в переговорах удалось добиться в ходе визита министра обороны Аргентины Луиса Петри в Париж, в ходе которого были обсуждены ключевые элементы соглашения для подписания потенциального контракта.

По данным различных источников, страны близки к подписанию письма о намерениях, в котором будут изложены условия приобретения подводных лодок, включая предоставление сопутствующих услуг, таких как запасные части и обучение.

Напомним, что ВМС Аргентины рассматривали несколько предложений о приобретении трех новых подводных лодок, включая французский проект НАПЛ класса "Скорпен" и немецкий "Тип-209". Также рассматривалась возможность приобретения "переходной" подводной лодки, видимо, из наличия от одного из зарубежных флотов.

В 2023 году бывший министр обороны Хорхе Тайана объявил, что приобретение подводных лодок для ВМС Аргентины является приоритетом. Для продвижения этого проекта Х.Тайана совершил турне по Европе и посетил верфи Naval Group во Франции и ThyssenKrupp в Германии. В Бразилии министр посетил верфь Itaguai Construcciones Navales. В этих визитов Х.Тайана оценил возможности подводных лодок и обсудил варианты финансирования закупки.

В настоящее время аргентинский флот состоит из двух недействующих подводных лодок, Santa Cruz и Salta, последняя из которых в основном используется в учебных целях на военно-морской базе Мар-дель-Плата.