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Известия.ru

В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокации с отравляющими веществами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кириллов: Украина готовит провокации с целью обвинить РФ в применении химоружия

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Об этом 7 октября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.


«В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы «независимого» отчета», — заявил Кириллов на брифинге.

Он отметил, что Киев и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заключили соглашение «О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия», которое позволит Украине навязывать организации ложные выводы о расследованиях химинцидентов.

«Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия», — сказал Кириллов.

Также он отметил, что российская сторона так и не получила содержательной реакции от ОЗХО на предоставление Россией подтвержденных фактов применения Киевом отравляющих веществ и химических средств нелетального действия, что говорит о двойных стандартах организации.

Ранее, 13 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ждет разъяснений, как химическое оружие попало к распоряжение украинской армии. Он отметил, что российская сторона тщательно фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции по химическому оружию (КХО), и проводит их расследования в строгом соответствии с требованиями ОЗХО.

До этого, 27 августа, в Минобороны заявили, что Киев может готовить очередные провокации с применением токсичных химикатов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

8 июля Кириллов сообщал, что в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) была найдена украинская лаборатория для создания отравляющих веществ. Там производилось не менее 3 кг боевых химикатов в сутки. Среди них была синильная кислота, летальная ингаляционная доза которой на одного человека составляет всего 70–80 мг.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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