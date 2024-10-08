ОДК представит в Санкт-Петербурге передовые разработки для энергетики и транспортировки газа

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Оборудование, способное заместить зарубежную технику в проектах топливно-энергетического комплекса, представит Объединённая двигателестроительная корпорация на Петербургском международном газовом форуме, который пройдёт с 8 по 11 октября, сообщила в понедельник пресс-служба ОДК.

"На выставочном стенде ОДК продемонстрирует технические решения для энергоснабжения морских платформ добычи газа, макеты индустриального двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25 и первой российской турбины большой мощности ГТД-110М", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, производство отечественных газотурбинных двигателей станет одной из центральных тем обсуждения на XIII Петербургском международном газовом форуме.

"Большое внимание будет уделено производству двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт. В сентябре 2024 года первый опытный образец АЛ-41СТ-25 введен в опытно-промышленную эксплуатацию на компрессорной станции компании "Газпром"", - говорится в сообщении.

На стенде ОДК посетители форума могут ознакомиться с макетом АЛ-41СТ-25 и узнать об устройстве и принципе работы двигателя. Это можно будет сделать в том числе с помощью интерактивного обучающего комплекса, в котором применены технологии виртуальной реальности.

Впервые в рамках экспозиции ОДК будет демонстрировать макет ледостойкой платформы добычи газа, энергоснабжение которой обеспечивается газотурбинной теплоэлектростанцией ГТЭС-32 мощностью 32 МВт. В составе электростанции - энергетические агрегаты морского исполнения ГТА-8.

"Это первое подобное отечественное оборудование для использования в составе морской ледостойкой платформы "Каменномысское-море". Ранее для энергообеспечения российских платформ добычи использовалось только оборудование зарубежного производства", - информирует пресс-служба.

Кроме того, на стенде ОДК представлен макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М, предназначенной для энергетических установок мощностью от 110 МВт до 500 МВт, а также для использования при строительстве заводов по производству сжиженного природного газа. Турбина ГТД-110М превосходит зарубежные аналоги по ряду параметров и обладает высокой эффективностью. Первый серийный агрегат входит в состав новой ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае, говорится в сообщении.