Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты

Минобороны назвало поставки на Украину средств защиты чрезмерными для страны

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еще одним свидетельством готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химического оружия являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия", - сказал Кириллов.

Он обратил внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставках ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов - по 283 тысячи изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов - по 500 тысяч каждого наименования. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ.

В 2023 году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тысяч комплектов), антидоты от фосфорорганических веществ (600 тысяч ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тысяч флаконов).