ЦАМТО, 7 октября. Нидерланды выделят 400 млн. евро на программу БЛА для Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 6 октября министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

Нидерланды будут продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины и выделят около 400 млн. евро на план действий по использованию дронов", – говорится в заявлении Р.Брекелманса, распространенном на сайте Министерства обороны.

По его словам, в рамках этого плана Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускоренно запускать в серию успешные прототипы. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.