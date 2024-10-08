Германия одобрила поставку оружия Турции на сумму 336 млн. евро

ЦАМТО, 7 октября. Германия одобрила поставку в Турцию оружия на несколько сотен миллионов евро, в основном для Военно-морских сил.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет Spiegel со ссылкой на материалы Министерства экономики, представленные в бундестаг.

"Федеральный совет безопасности, который собирается тайно, недавно дал зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО Турции", – говорится в публикации.

По информации Spiegel, речь идет о 100 управляемых ракетах для средств корабельной ПВО, 28 торпедах, а также пакетах компонентов для модернизации турецких подводных лодок типа U209 и деталей двигателей для корветов и фрегатов.

В общей сложности пакет для Турции может обойтись в 336 млн. евро, отмечает издание.

Германия оставалась последней страной, не отменившей эмбарго на поставки оружия Анкаре.