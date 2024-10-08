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ЦАМТО

Минобороны Нидерландов: общая сумма военной помощи Украине составила около 3,76 млрд. евро

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САУ PzH2000 и её экипаж, Нидерланды
САУ PzH2000 и её экипаж, Нидерланды.
Источник изображения: twitter.com

ЦАМТО, 7 октября. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, с июня текущего года возросла почти на 700 млн. евро и составила около 3,76 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

"Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь примерно на 3,76 млрд. евро. Эта сумма увеличилась почти на 700 млн. евро с момента последнего доклада палате представителей (нижней палаты парламента Нидерландов) в июне этого года", – говорится в сообщении Р.Брекелманса, опубликованном на сайте Министерства обороны.

Как отмечается, большая часть из 700 млн. евро пришлась на запасные части и боеприпасы для артиллерийских установок PzH2000, ЗРК Patriot и истребителей F-16, а также медикаменты, боеприпасы и сухие пайки для солдат.

Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь САУ PzH2000, два (две батареи) ЗРК Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.

В воскресенье Р.Брекелманс также впервые официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Leopard-1
Leopard-2
Patriot ЗРК
PzH 2000
Т-72
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