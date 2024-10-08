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Известия.ru

Оператор БПЛА рассказал об особенностях работы в Курской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют более мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чем на фронте в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 7 октября, заявил российский оператор БПЛА с позывным Метис.

По его словам, в Курской области всё иначе, чем в ДНР: лес более плотный, то есть, где спрятаться, а там «всё лысое», и от дрона скрыться более проблематично.

«Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее», — заявил Метис в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России. Так, 12 беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над территорией Курской области, еще по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.


Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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