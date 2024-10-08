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ЦАМТО

МНО Литвы заказало дополнительные ЗРК NASAMS

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Источник изображения: Фото: kongsberg.com

ЦАМТО, 7 октября. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании с МНО Литвы контракта на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Контракт стоимостью 193 млн. евро позволит расширить возможности ВС Литвы по обеспечению ПВО страны. В рамках соглашения также будет модернизирована часть оборудования комплексов NASAMS, приобретенных для ВС Литвы в 2017 году. Покупка следует за заказами, размещенными в декабре 2023 года, с целью увеличения количества огневых подразделений NASAMS.

Как отметил президент Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли, компания Kongsberg фиксирует растущий спрос со стороны пользователей на проведение модернизации и поставку дополнительных комплексов NASAMS. В настоящее время ЗРК данного типа проданы в 13 стран мира.

Ранее МНО Литвы также закупило пусковые установки NASAMS для передачи ВС Украины.

Как сообщал ЦАМТО, первый контракт на поставку ЗРК NASAMS в составе двух батарей, дополнительного оборудования, логистическую поддержку, обучение личного состава МНО Литвы заключило с норвежской Kongsberg в октябре 2017 года. Стоимость соглашения составила 109 млн. евро. Контракт с Kongsberg предполагал поставку нового оборудования, за исключением пусковых установок, которые передавались из состава ВС Норвегии и восстанавливались Kongsberg к состоянию "как новые".

Поставки ЗРК были завершены в 2020 году, а в 2022 году достигли готовности к боевому применению.

В декабре 2023 года МНО Литвы заключило с Kongsberg контракт стоимостью около 200 млн. евро на поставку дополнительных компонентов ЗРК, пакета запасных частей и инструмента, обучение личного состава, интеграцию существующих и приобретенных систем, а также модернизацию ранее поставленных ЗРК.

В состав ЗРК входит РЛС "Сэнтинел" компании Raytheon, центр управления огнем (FDC), и шестиконтейнерные пусковые установки, которые позволяют выполнять пуск ракет трех типов. Комплекс позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 120 км и поражать их на дальностях до 50 км и высотах до 21 км.

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Продукция
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Kongsberg
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