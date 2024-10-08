ЦАМТО, 7 октября. Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе создадут научно-производственный центр БЛА, сообщила пресс-служба РУС.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаила Кузнецова с руководством РУС.

"Предметом соглашения является совместная деятельность, направленная на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также техническое сотрудничество в рамках проекта "Кулибин-клуб Народного фронта". В числе ключевых направлений взаимодействия: возможность совместных испытаний на полигоне РУС изделий "Народного ОПК" и создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении пресс-службы РУС.