Время на исходе: Запад ходит по тонкому льду из-за укрепления российско-китайского сотрудничества в Арктике (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: кибернетические возможности России в Арктике угрожают инфраструктуре НАТО

Запад проигрывает России в Арктике, пишет GN. Кибернетические и космические возможности Москвы угрожают инфраструктуре НАТО в регионе. А нехватка радаров, дронов и военных кораблей, а также недостаточный спутниковый охват делают США уязвимыми для российской ядерной угрозы.

Зоран Метер

Кибернетические и космические возможности России и Китая в Арктике теперь угрожают телекоммуникационной и разведывательной инфраструктуре НАТО в этом регионе. Телекоммуникационные кабели не рассчитаны на эксплуатацию в условиях гибридной войны. Кроме того, нехватка радаров, наблюдательных дронов, военных кораблей, пригодных к борьбе с подлодками, а также недостаточный спутниковый охват делают США уязвимыми для российской ядерной угрозы.

Сотрудничество Китая и России — двух азиатских гигантов и соседей, которые быстро расширяют всеобъемлющее стратегическое партнерство, еще в прошлом десятилетии охватило и зону Северного Ледовитого океана, то есть Арктики. В первую очередь, сотрудничество велось по линии участия китайских партнеров в российских арктических энергетических проектах, к которым до разрыва отношений между Россией и Западом также активно присоединялись и западные энергетические компании, прежде всего французский энергетический гигант Total, обладающий большим флотом СПГ-танкеров (проект Arktik LNG — 2 на российском полуострове Ямал).

Но после усиления давления Вашингтона на Москву и введения небывалых санкций Россия стала вдвое больше вкладываться в сотрудничество с Китаем и вообще перенесла фокус своего экономического и рыночного сотрудничества на Азию. Так укрепилось сотрудничество двух азиатских государств и по линии российского транспортно-логистического проекта — морского коридора "Северный морской путь", своеобразного морского Шелкового пути, кратчайшей трассы для судоходства между Атлантическим и Тихим океаном (от Карских ворот до Берингова пролива его протяженность составляет 4 536 километров). Этот путь также важен для экспорта российских энергоносителей, нефти и газа, из арктической зоны на Дальний Восток.

Насколько значим этот путь для России, лучше всего подтверждает следующий факт. Протяженность трассы между Санкт-Петербургом до Владивостока по Северному морскому пути составляет около 14 тысяч километров, а через Суэцкий канал этот путь составляет более 23 тысяч километров. Я уже не говорю об аспекте безопасности, нынешней нестабильности на Ближнем Востоке и в зоне Красного моря.

Новая флотилия российских ледоколов может сделать пригодным Северный морской путь для судоходства круглый год. Кроме того, с 2000-х отмечается тенденция к таянию льдов и их отступления из-за климатических изменений, что позволяет чаще пользоваться этим путем. Ранее российское правительство объявило о планах по восстановлению всей системы северных транспортных коридоров к 2030 году, в том числе железнодорожный путь, включающий Балкано-Амурскую и Транссибирскую магистрали, а также автомобильную дорогу, которая связывает российскую границу с Финляндией и идет до Западной Сибири.

В соответствии со стратегией увеличения траффика по Северному морскому пути российское правительство, посредством государственной компании "Росатом", в июне 2024 года подписало договор с китайской компанией Hainan Yangpu Newnew Shipping. Цель договора — создать новое совместное предприятие, которое будет управлять контейнерными морскими перевозками по Северному морскому пути круглый год. По договору также предполагается строительство пяти контейнерных судов, пригодных для арктических условий. Совместные вложения охватят порты Архангельска и Мурманска, поскольку они потенциально способны принимать большое количество грузов. Цель партнеров — перевозить до 200 миллионов тонн грузов по Северному морскому пути к 2031 году, а в долгосрочной перспективе ставится цель довести объемы до 1,8 миллиардов тонн к 2035 году.

США могут закрыть для Китая узкие морские проливы

Китай и сам все больше погружается в торговую войну с США, которые делают ставку на протекционизм. Поэтому Пекин все больше заинтересован в Северном морском пути, ведь, в том числе, нельзя исключить, что в будущем США перекроют узкие морские проливы в Индо-Тихоокеанском регионе в случае американо-китайского конфликта. Так, через Южно-Китайское море и Индийский океан не только доставляется ближневосточная нефть в Китай, но и обратно из Китая по этой трассе отправляются китайские экспортные товары на Запад. По оценкам, в случае войны с США и блокады узких проливов для прохождения китайских судов нефтяных запасов Китая хватит на три месяца. Поэтому Китай так активно сотрудничает с Россией в области экспорт российской нефти в последние годы. Россия уже заняла первое место среди импортеров "черного золота" в Китай и обошла даже Саудовскую Аравию.

Также хорошо известно и об укреплении сотрудничества двух государств в сфере экспорта российского природного газа по недавно построенным и будущим сибирским газопроводам ("Сила Сибири" и его вторая ветка через Монголию). Сотрудничество в этой области расширилось после того, как российский экспорт газа в Европейский союз резко упал, и ЕС хочет полностью от него отказаться к 2027 году.

Время на исходе: Запад ходит по тонкому льду

По мере того как китайско-российская ось продолжает крепнуть в противовес США и их союзникам по НАТО, борьба за власть расширяется, охватывая новую, ранее недоступную из-за льдов область — Арктику. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника вашингтонского аналитического центра "Институт Хадсона" Лиселотте Одгорд.

Когда американские истребители заметили два российских и два китайских бомбардировщика в опознавания противовоздушной обороны над Аляской в июле, Запад разглядел в этом беспрецедентный агрессивный шаг. Хотя Пекин и Москва работали над тем, чтобы стратегически закрепиться в этом регионе, на протяжении десятилетий, Вашингтон и Брюссель только сейчас поняли опасность происходящего. Однако время на исходе, и Запад ходит по тонкому льду, как написала Одгорд.

Арктика обладает неоценимым значением для России, если говорить, в том числе, о российской угрозе ядерным оружием США. Если бы начался ядерный конфликт, Москва, скорее всего, запустила бы баллистические ракеты большой дальности с баз подводных лодок вблизи Кольского полуострова через плохо контролируемое воздушное пространство над Гренландией. По мнению Одгорд, из-за слабого покрытия Арктики средствами наблюдения американские силы не смогли бы вовремя распознать и обезвредить удар.

Далее Лиселотте Одгорд пишет об экономической важности российского арктического побережья, которая растет ввиду все большей доступности Северного морского пути. Москва получает возможность зарабатывать на предоставлении коротких морских трасс торговым судам, перевозящим грузы между Азией и Европой, но при этом активизация трафика одновременно представляет угрозу для контроля за огромным российским арктическим побережьем.

Используя густую сеть противовоздушной обороны, авиацию и сухопутные силы на своих базах Северного флота, Россия закрыла доступ на Кольский полуостров в Баренцевом море, чтобы защитить свои стратегические подлодки и сохранила круглогодичный доступ флота к Атлантике. Также Россия много вложила в технологию высокоточных ракет, чтобы угрожать удаленным целям и пресекать трафик без необходимости развертывания традиционных военно-морских или военно-воздушных сил.

Кроме того, чтобы сохранить и координировать стратегические подлодки близ Аляски, полагаясь на объекты Северного морского флота, находящиеся на другом конце Евразии, Россия выстроила новые укрепленные базы для подлодок и объекты для их ремонта и обслуживания к югу от Берингова полива под Владивостоком.

Китай активно вступает в игру!

Помимо всего этого, как еще одно доказательство партнерства "без ограничений" с Россией, Китай тоже расширяет свои арктические возможности, торговые и военные, и помогает России в поддержании возможности угрожать США и их союзникам по НАТО. Также Китай намерен инвестировать в новый арктический шелковый путь.

Китайские полярные спутники, беспилотные подводные аппараты и разведывательные корабли, три из которых — ледоколы, обеспечивают Пекину преимущество в наблюдении за судоходством, изучении арктического морского дна и отслеживании движений морского льда и воздушных масс.

Лиселотте Одгорд также отмечает уже упомянутое выше сотрудничество российского ядерного гиганта "Росатом" с китайской компанией Hainan Yangpu New New Shipping, которое позволит Москве следить и контролировать за трафиком вдоль ее арктического побережья, а также обеспечит лучшую защиту ее подлодкам с баллистическими ракетами.

Наконец, морские, кибернетические и космические возможности России и Китая в Арктике сейчас угрожают скудной телекоммуникационной и разведывательной инфраструктуре НАТО в этом регионе. Телекоммуникационные кабели не рассчитаны на эксплуатацию в условиях гибридной войны. Кроме того, недостаточное количество радаров, наблюдательных дронов, военных кораблей пригодных к борьбе с подлодками, а также недостаточный спутниковый охват делают США уязвимыми для российской ядерной угрозы. Их просто недостаточно, чтобы Соединенные Штаты Америки могли в полной мере противостоять удару.

Новая американская арктическая стратегия

Поэтому, как говорится в арктической стратегии Министерства обороны США от 2024 года, сотрудничество с американскими союзниками по НАТО играет ключевую роль в ограничении присутствия России и Китая в регионе. Но военно-промышленный комплекс Великобритании все еще занят выполнением обязательств перед AUKUS, то есть США и Австралией, а Финляндия и Швеция вынуждены сосредоточиться на Балтийском море. В свою очередь, Исландия полагается на США, отдав им на откуп свою оборону. Так что единственными союзниками США по НАТО, которые близки к Арктике и озабочены происходящим там, остаются Канада, Норвегия и Дания.

Все эти страны расширяют свои флотилии ледоколов, подводных лодок, беспилотных летательных аппаратов, а также телекоммуникационную и разведывательную инфраструктуру. Однако все это, в общем-то, небольшие страны с разными задачами в обороне. Так, Дания несет большую ответственность за безопасность Балтийского моря и вынуждена приспосабливаться к оборонным приоритетам Гренландии и Фарерских островов, чтобы сохранить влияние на принятие оборонных решений, конечно же, влияющих на нее саму. Канада тратит значительную часть своего бюджета на то, чтобы отстоять свой пока неудачный проект по строительству военных кораблей. А Норвегия хоть и является важным партнером, который намерен купить пять военных кораблей и пять подлодок у США, Осло еще только предстоит найти большие средства за ледоколы, которые позволят бороться с подлодками в Западной Арктике. Кроме того, все три страны вкладывают большие средства в укрепление украинских сил в борьбе с Россией.

Переговоры о планах по защите Арктики от России и Китая станут тяжелой задачей на следующее десятилетие, как заключает Лиселотте Одгорд. Тут потребуется деликатный подход, поскольку надежных союзников по НАТО в этой области немного и у всех них есть приоритеты в других областях и регионах.

Выводы

Запад очень отстает от России в области продвижения своих стратегических интересов в Артике, богатой энергоносителями и другими природными ресурсами, в том числе рыбой.Если добавить к этому и более чем активное участие Китая в российских и совместных проектах в Арктике, то ситуация выглядит еще более сложной. Но Лиселотте Одгорд, вероятно, сознательно преуменьшает проблемы, с которыми столкнулся Запад и которых будет еще больше из-за включения Китая в эту большую российскую "арктическую игру".

Раз в своих стратегических доктринах США уже выбрали путь продолжительного противостояния с главным соперником, Россией (в него уже включился весь Запад), Вашингтону следовало больше думать о своей политике в отношении Пекина и не позволять укрепляться российско-китайскому стратегическому партнерству. А оно в случае сохранения такой геополитической обстановки, как сейчас, может очень скоро обрести форму традиционного союзничества, такого же как НАТО.

Вашингтон и его элиты внутри "глубинного государства" решили отказаться от осторожного балансирования в отношениях с Пекином, выбрав бесцеремонный подход сразу в начале мандата Джо Байдена. Предыдущая администрация Дональда Трампа проторила дорожку.

Если напасть на кого-то физически или загнать его в угол, поставив его в безвыходную ситуацию и принуждая подчиниться, то соперник, несомненно, попытается дать отпор, если почувствует в себе силы. Это лучше, чем быть уничтоженным или превратиться в слугу.

В случае больших государств, да еще и ядерных держав, подобная жесткая и бескомпромиссная политика, которую проводит Вашингтон, в долгосрочной перспективе обречена на провал. Многие на Западе это уже понимают.