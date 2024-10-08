Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирском соединении

Минобороны: пусковые установки ПГРК "Ярс" вышли на патрулирование в Новосибирске

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении, сообщило Минобороны РФ.

"В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства", - говорится в сообщении.

Расчеты "Ярсов" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Военнослужащие также отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в оборонном ведомстве.