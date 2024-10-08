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Интерфакс-АВН

Харрис оправдывает американскую помощь Израилю необходимостью обеспечения его самообороны - СМИ

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Вице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Камала Харрис, являющаяся кандидатом на пост главы государства от демократов, в интервью телеканалу CBS заявила, что Вашингтон продолжит оказание помощи Израилю для "возможности обеспечения его самообороны".

"Когда мы думаем об угрозе, которую представляют ХАМАС, "Хезболла", Иран, я думаю, что, вне всякого сомнения, мы должны сделать все возможное, чтобы позволить Израилю защитить себя от такого рода нападений", - сказала она в ответ на вопрос ведущего о том, имеет ли Вашингтон влияние на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который "не выполняет американские рекомендации".

Харрис пояснила, что "помощь, которую мы оказали Израилю, позволила ему защитить себя от 200 баллистических ракет, которые предназначались для нападения на израильтян, на народ Израиля".

В то же время она сказала, что США продолжают прилагать дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризиса.

"Мы не собираемся останавливаться в плане оказания давления на Израиль и на весь регион, включая арабских лидеров", - заявила вице-президент.

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Страны
Израиль
Иран
США
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