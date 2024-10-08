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Вестник Мордовии

Российская вакуумная "Царь-бомба" АВБПМ мощнее десяти ФАБ-9000

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В последнее время многие стали вспоминать, что на вооружении отечественных военно-воздушных сил находились бомбы ФАБ-9000 М54, применявшиеся бомбардировщиками Ту-16 и Ту-22Б.

Однако, как сообщалось, 11 сентября 2007 года в России прошли испытания нового, самого мощного в мире обычного сбрасываемого боеприпаса, известного, как АВБПМ - авиационная вакуумная бомба повышенной мощности.

По открытым данным, масса её взрывчатого вещества составляла 7100 кг. Взрыв одной такой термобарической "Царь-бомбы" равен детонации 44000 кг тринитротолуола, то есть, более чем в 10 раз мощнее заряда взрывчатки ФАБ-9000 М54.

При этом зона сплошного поражения составляла около 300 м, а в 90 м от места взрыва полностью разрушались даже самые укрепленные сооружения.

Не раз отмечалось, что по своей мощи такие боеприпасы соответствуют тактическому ядерному оружию. При этом в отличие от него отсутствует радиационное заражение. Носителями таких бомб являются тяжелые бомбардировщики Ту-160.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-90
Ту-160
Ту-22
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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