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Интерфакс-АВН

Премьер Словакии пообещал не допустить членства Украины в НАТО

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Брюссель. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заявил, что никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

"Пока я являюсь главой словацкого правительства я буду распоряжаться, чтобы члены парламента, которые находятся под моим контролем - как председателя правящей партии, никогда не давали согласия на присоединение Украины к НАТО", - приводят европейские СМИ слова Фицо.

При этом, европейские СМИ напоминают, что для членства в НАТО в соответствии с договором от 1949 года необходимо "единогласное согласие" всех стран-членов альянса. Фицо занимает пост премьера с октября 2023 года, срок его пребывания у власти - до 2027 года.

Кроме того, Фицо указал, что рассматривает возможность приехать в Москву в мае 2025 года на 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, "при условии, что меня пригласят".

"Освобождение пришло с Востока. И ничто не может изменить эту правду", - сказал премьер Словакии.

На прошлой неделе он пообещал "сделать все возможное, чтобы возобновить экономические и стандартные отношения с Россией".

Новый генсек НАТО Марк Рютте обещал работать над дальнейшей помощью Украине и реализацией мер, о которых было объявлено по итогам саммита альянса в Вашингтоне в 2024 году.

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