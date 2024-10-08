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Интерфакс-АВН

В Генштабе Израиля накануне годовщины нападения ХАМАС отметили значительные успехи армии

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Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Victor R. Caivano

Иерусалим. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние месяцы нанесла поражение группировке ХАМАС и уничтожила все руководство ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил в воскресенье начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Прошел год. Мы одержали победу над военным крылом ХАМАС, и мы продолжаем бороться с террористическими возможностями этой организации. Мы нанесли серьезный удар по "Хезболле", которая потеряла все свое высокопоставленное руководство", - сказал Халеви.

Он отметил, что израильские военные не намерены останавливаться.

"Мы придерживаемся наступательного, тактического и проактивного подхода по всем фронтам", - добавил Халеви.

Он также указал, что еще предстоит преодолеть "много вызовов", чтобы достичь всех целей военной операции, в частности, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

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Израиль
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