В Генштабе Израиля накануне годовщины нападения ХАМАС отметили значительные успехи армии

Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.

Иерусалим. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние месяцы нанесла поражение группировке ХАМАС и уничтожила все руководство ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил в воскресенье начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"Прошел год. Мы одержали победу над военным крылом ХАМАС, и мы продолжаем бороться с террористическими возможностями этой организации. Мы нанесли серьезный удар по "Хезболле", которая потеряла все свое высокопоставленное руководство", - сказал Халеви.

Он отметил, что израильские военные не намерены останавливаться.

"Мы придерживаемся наступательного, тактического и проактивного подхода по всем фронтам", - добавил Халеви.

Он также указал, что еще предстоит преодолеть "много вызовов", чтобы достичь всех целей военной операции, в частности, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.