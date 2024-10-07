Ни у одного квантового компьютера в мире не хватит мощности, чтобы запустить квантовый Doom

Quandoom

Аспирант Института ICFO в Барселоне Люк Мортимер представил то, что он в шутку назвал «первым практическим применением квантовых компьютеров». Будучи специалистом в этой области, он адаптировал классический шутер Doom под квантовые вычислительные системы. Получилась игра Quandoom, которая воссоздает первый уровень оригинальной игры.

Мортимер провел большую работу, написав более 8 тысяч строк кода, собственный 3D-движок и разработав много других решений. Он пока не готов поделиться исходным кодом, но в этом и нет смысла. На планете не существует квантовых компьютеров подходящей мощности, так как для своей работы Quandoom требует наличия 72 376 кубитов и 80 миллионов логических вентилей. Для понимания – у самого мощного квантового компьютера IBM «Osprey» всего 433 кубита, и он работает с большим количеством ошибок. Чтобы все же как-то показать миру свое детище, Мортимер прибегнул к симулятору QASM. При этом все равно требуется производительный компьютер, так как файл с игрой весьма объемный. А вот картинка не впечатляет – это черно-белая графика, со схематичным изображением предметов и минимумом деталей. Как поясняет Мортимер, такой эффект возник из-за «манипуляций с обратимостью», что бы это ни значило.

Александр Мартыненко