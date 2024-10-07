Армия США присматривается к самолетам, способным взлетать с ультракоротких полос

Electra Ultra Short

Военные Соединенных Штатов проявили интерес к самолетам компании Electra, способным взлетать и садиться на сверхкоротких полосах (менее 100 метров). Недавно они провели оценку возможностей электрического самолета Ultra Short. Машина напоминает обычный частный самолет, но имеет крыло, установленное сверху, и большие закрылки, чтобы максимизировать подъемную силу от 8 своих электромоторов.

Разработчики заявляют, что аппарат может взлетать и садиться на неприспособленных для этого площадках размером всего 91x30 метров. Это может быть пастбище или футбольное поле. Машина получила запас хода 800 километров и может двигаться с крейсерской скоростью до 320 км/ч. Для безопасности полетов предусмотрен резерв АКБ в 45 минут. Допускается маневрирование на сверхмалых высотах и низких скоростях, что особенно ценно для военных. Кроме того, самолет имеет штатное генераторное оборудование, которое позволяет использовать его в качестве мобильной электростанции мощностью 600 кВт. По словам руководства Electra самолеты компании могут выступать заменой вертолетов с экономией средств на уровне 70 %. Во время работы они издают гораздо меньше шума, что также является преимуществом для военных.

Александр Козырев