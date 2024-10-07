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Ростех

Максим Орешкин и Антон Алиханов посетили Казанский вертолетный завод

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Максим Орешкин и Антон Алиханов посетили Казанский вертолетный завод
Максим Орешкин и Антон Алиханов посетили Казанский вертолетный завод.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Они ознакомились с производством современной вертолетной техники и осмотрели новый Производственно-учебный центр

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех посетили заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Они ознакомились с производством вертолетной техники, новым Производственно-учебным центром и оценили перспективные проекты предприятия.

Максим Орешкин и Антон Алиханов осмотрели линии сборки вертолетов серии Ми-8 и «Ансат», а также другие производственные цеха предприятия.

Гостям продемонстрировали новейший Производственно-учебный центр (ПУЦ). Уникальный образовательный комплекс позволит ежегодно готовить до 3500 высококвалифицированных рабочих для промышленности Татарстана и предприятий в других регионах. Здесь будущие специалисты смогут получать сразу по несколько востребованных профессий: операторы станков с программным управлением, токари-фрезеровщики, наладчики станков и многие другие.

Для центра разработаны образовательные программы по восьми направлениям и 38 профессиям. Упор в подготовке сделан на практику, которая занимает до 70% времени обучения. Для этого ПУЦ имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Кроме того, действующие сотрудники предприятий смогут повысить в центре свою квалификацию и пройти переподготовку. Также комплекс позволит обучать наставников и мастеров для производств.

Кроме того, на Казанском вертолетном заводе рассказали о расширении производственных мощностей и модернизации «Ансата».

«Импортозамещенный обновленный „Ансат“ создается в глубокой кооперации предприятий Ростеха. Сегодня машину готовят к летным испытаниям на Казанском вертолетном заводе холдинга „Вертолеты России“. Проводятся тесты модернизированных композитных лопастей несущего винта „Ансата“ — новая несущая система обеспечит увеличение грузоподъемности, скорости, а также даст лучшую маневренность воздушному судну. Кроме того, идет подготовка к испытаниям новых отечественных вертолетных двигателей ВК-650В в условиях обледенения. Эти моторы для обновленного „Ансата“ разработаны Объединенной двигателестроительной корпорацией», — сообщили в Ростехе.

Также делегации доложили о реализации действующих контрактов на поставку гражданской вертолетной техники. Одним из крупнейших заказчиков вертолетов производства КВЗ сегодня является Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая обеспечивает обновление воздушных парков региональных авиакомпаний с помощью программы льготного лизинга. Казанские вертолеты повышают транспортную доступность в отдаленных северных регионах нашей страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, выполняют пассажирские, грузовые, санитарные рейсы и другие авиационные работы.

«В следующем году Казанский вертолетный завод отметит 85-летний юбилей. К этой дате мы подходим с высокими результатами и перспективными планами. Предприятие обеспечено заказами на годы вперед. Среди задач, которые стоят перед заводом, не только своевременный выпуск вертолетной техники и выполнение своих обязательств перед заказчиками, но и разработка перспективных проектов», — сказал генеральный директор КВЗ Николай Яковлев.

Сегодня на КВЗ ведутся постоянные работы по замене и модернизации оборудования и реализуются перспективные инвестиционные проекты.

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