"Закрепиться намертво". Что будут делать ВСУ после сдачи Угледара

Полковник Ходаренок: ВСУ могут выйти из Курской области после сдачи Угледара

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны вскоре после того, как российская армия штурмом овладела городом Угледар. Как будут развиваться события в ближайшем будущем, будет ли ВСУ контратаковать и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

"Укрепление обороны"

Главком ВСУ Александр Сырский после потери Угледара приказал военным усилить оборону на этом участке фронта. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», - заявил украинский военачальник.

Возникает вопрос - как могут выглядеть меры, которые в настоящее время принимает командование ВСУ.

В деталях содержание боевого приказа (или оперативной директивы) генерала Александра Сырского станет нам известно не скоро. Тем не менее, что примерно изложил военачальник в этом документе, понять можно.

Как и обычно, вначале Алекандр Сырский сделал краткие выводы из оценки группировки и действий противника (то есть ВС РФ) на этом направлении, информировал командиров частей и соединений ВСУ на Угледарском направлении о задачах соседей и разграничительных линий с ними, изложил замысел предстоящих боевых действий, поставил задачи на оборонительную операцию (боевые действия), обозначил места и время развертывания пунктов управления, и, наконец, уточнил время готовности к выполнению задач.

Оценку обстановки генерал Сырский, скорее всего, охарактеризовал следующими фразами: «…противник (перечисляются части и соединения ВС РФ) штурмом взял город Угледар и овладел важными рубежами для последующего развития успеха и продвижения в глубину обороны Вооруженных сил Украины. За время, необходимое командованию ВСУ для создания устойчивой обороны и развертывания оборонительных группировок, противник, имеющий превосходство в силах и средствах, сможет в ближайшее время продолжить наступление в направлении Курахово, Богатырь, Великая Новоселка. Следует ожидать, что вводом в сражение имеющихся резервов противник может нарастить усилия на направлениях этих ударов и попытается завершить разгром наших частей и соединений на этом направлении и выйти на административные границы региона. Сложившаяся обстановка требует предпринять экстренные меры по стабилизации линии фронта, срыву выдвижения и ввода в сражение ближайших резервов противника и оказанию помощи (перечисляются части и соединения ВСУ, обороняющиеся на этом направлении)».

Не допустить расширение прорыва

Не приходится сомневаться, что наибольшее внимание генерал Сырский в своем боевом приказе после падения Угледара уделил вопросам упорного удержания частями и соединениями ВСУ важнейших рубежей и районов, потребовал остановить дальнейшее продвижение наступающих войск ВС РФ в глубину, и не допустить расширение прорыва в стороны флангов.

В этом плане военачальник наверняка решил сосредоточить основные усилия подчиненных ему войск на удержании рубежа Новоукраинка, Богоявленка, Елизаветовка, Катериновка, где оборону Сырский, безусловно, приказал организовать по принципу «ни шагу назад». Помимо этого, нельзя исключать, что в планах генерала Сырского есть пункт и об организации контратак с целью нанесения поражения вклинившимся в оборону ВСУ российским соединениям. И к этому наступающим частям и соединениям ВС РФ надо быть готовым.

А пока есть все основания полагать, украинским войскам дана команда намертво закрепиться на первом оборонительном рубеже (Богоявленка - Елизаветовка), то есть провести в максимально возможном объеме фортификационное оборудование полосы обороны, особое внимание обратив на оборудование системы траншей и ходов сообщения, создание инженерных заграждений (иными словами, на масштабное минирование местности). Сроки при этом на выполнение всех необходимых инженерных задач и мероприятий генерал Сырский наверняка поставил необычайно жесткие.

Вполне возможно, что в целях задачи стабилизации обстановки на фронте после падения Угледара Александру Сырскому потребуются масштабные перегруппировки частей и соединений ВСУ для усиления войск на направлениях, где явственно обозначился успех ВС РФ.

Способов тут не так уже и много. К примеру, в этом случае на направление прорыва противника обычно либо выдвигаются резервы, либо войска с неатакованных участков. Правда, таких участков у ВСУ практически не осталось.

В этом плане нельзя исключать, что генерал Сырский начнет организованный отвод своих войск из Курской области. Поскольку дилемма, которая стоит перед украинским военачальником, достаточно проста - или продолжать удерживать территорию в Курской области, или потерять Селидово, Курахово и Покровск и в целом весь Донецкий регион.

И теперь самое главное - самый грозный боевой приказ (либо оперативную директиву) подготовить не так трудно. Но, во-первых, документ в полном объеме должен соответствовать возможностям войск, а во-вторых, в том-то и заключается военное искусство, чтобы изложенные в боевых документах фразы претворить в жизнь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок