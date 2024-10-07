Украина, членство в НАТО и западногерманская модель (Financial Times, Великобритания)

FT: Украине предложили западногерманский вариант вступления в НАТО

Запад склоняется к тому, что Украине придется отказаться от территорий в пользу России, пишет Financial Times. Уступки в обмен на НАТО могут оказаться единственным путем. Но в какой форме давать Киеву членство в альянсе?

Бен Холл

Любое мирное соглашение, по которому Россия сохранит контроль над украинскими территориями, должно опираться на гарантии безопасности

С возвращением. Украина пересмотрела свои военные цели в сторону уменьшения. Хотя Киев по-прежнему демонстрирует приверженность идее о возврате земель, в последнее десятилетие вошедших в состав России, к сожалению, украинцам не хватает для этого людей, вооружений и поддержки Запада.

Новая стратегия Украины, представленная Владимиром Зеленским на прошлой неделе руководству США, заключается в том, чтобы попросить союзников усилить позицию Киева — в военном и дипломатическом отношении — чтобы склонить Россию к переговорам.

Западные дипломаты и, все чаще, украинские официальные лица постепенно смиряются с позицией, согласно которой субстантивные гарантии безопасности могли бы быть положены в основу решения, по которому россияне смогут де-факто — но не де-юре — сохранить контроль над всей занимаемой их войсками украинской территорией.

Земля в обмен на членство в НАТО

Предполагается, что стороны молчаливо согласятся с тезисом о том, что в будущем эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем. Даже такая позиция, понятное дело, является чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда она преподносится как основа компромисса с Москвой. Территориальные уступки в обмен на членство в НАТО могут оказаться "единственным вариантом", как сообщил беседовавший с редакцией западный дипломат, но для украинцев такой выход остается табу — по крайней мере, на публике.

Что обсуждается более открыто, так это характер и сроки предоставления гарантий безопасности, которые должны лечь в основу соглашения о завершении конфликта.

В Вашингтоне Зеленский повторил свою инициативу об ускоренном предоставлении Украине членства в альянсе.

Проблема в том, что США не готовы сдвинуться с согласованной позиции альянса, согласно которой "будущее" Украины — "в НАТО", вступление "на безвозвратном пути" и ее пригласят вступить, "когда на то согласятся союзники и будут выполнены условия". Вашингтон боится, что предоставление гарантий в виде обязательства о взаимной обороне, зафиксированного в статье 5 договора, до окончания конфликта просто-напросто будет означать прямое вовлечение в него Вашингтона и союзников.

Но некоторые из партнеров Украины утверждают, что ситуация необязательно должна будет сложиться таким образом. "Есть способы обойти такое развитие событий", — заявил моему коллеге по редакции Генри Фою ушедший на этой неделе в отставку с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг.

Экс-генсек отметил, что предоставляемые Японии американские гарантии не включают в себя Курильские острова — российскую территорию по итогам Второй мировой войны, на четыре из которых Токио заявляет территориальные претензии.

Он также привел в пример Германию, вступившую в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что в тот момент страна была разделена надвое. "Зонтик" альянса распространялся лишь на ФРГ.

"Когда есть политическая воля, всегда будут способы найти решение. Но необходимо провести линию, начиная с которой будет задействована пятая статья, а Украине нужно контролировать свою территорию вплоть до этой границы", — заявил он.

От Бонна к Киеву

Применимость "западногерманской модели" для ситуации с Украиной обсуждается во внешнеполитических кругах уже полтора года.

Дэн Фрид — бывший заместитель госсекретаря по европейским вопросам — одним из первых привел аргументы в пользу подобного решения в своей статье в Just Securit. Курт Волкер, — экс-посол США при НАТО и специальный представитель Дональда Трампа по Украине — предшественник Столтенберга Андерс Расмуссен и редактор FT Иван Крастев высказывали схожие мнения.

Идея набирает популярность и в официальных кругах.

"Не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией страны является обязательным предварительным условием", — заявил экс-генерал НАТО, президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Novinky a Právo.

"Если будет проведена демаркация, даже административная граница, тогда мы можем воспринимать ее как временную, и принять Украину в НАТО в рамках контролируемой ей на тот момент территории", — отметил Павел.

Большинство сторонников такого решения признают, что оно придется не по душе Москве. Скептики боятся, что оно может спровоцировать дальнейшую эскалацию. Членство в НАТО могло бы гарантировать суверенитет Украины и позволило бы ей и далее придерживаться проевропейского курса — а именно против этого выступает президент России Владимир Путин.

Возможно, наиболее убедительный аргумент приводит в своей статье для журнала Foreign Affairs историк, специализирующийся на холодной войне, Мэри Сэротт (Mary Sarotte).

Она утверждает, что условия членства в НАТО могут быть адаптированы под индивидуальные обстоятельства. Перед тем, как стать одной из стран-основательниц альянса, Норвегия обязалась не позволять развертывания на своей территории натовских баз. Стратегия Западной Германии заключалась в том, чтобы подчеркнуть временный характер своих границ. ФРГ пришлось неопределенно долгий период времени терпеть раздел, но они не признавали его, а также отказались от идеи о применении силы для возврата контроля над Восточной Германией.

По мнению историка, Украине необходимо обозначить границы, которые она в состоянии защитить, согласиться не размещать на постоянной основе воинский контингент или ядерной оружие — за исключением угрозы нападения — и отказаться от применения силы вне этой границы — за исключением реализации права на самооборону.

В таком случае, добавляет Сэротт, членство в НАТО было бы представлено Москве как свершившийся факт. Но даже тогда стороны вели бы неявные переговоры: "вместо договоренности "земля в обмен на мир" пряником стало бы "отсутствие инфраструктуры НАТО в обмен на мир".

Другим экспертам параллель с Западной Германией не нравится, поскольку границы ФРГ, пусть и временные, признавались всеми сторонами. На Украине за них бьются каждый день.

В прошлом году глава немецкого Совета по международным отношениям Томас Кляне-Брокхофф заявил корреспонденту этой редакции Анчалу Вохре, что "ревизионизм какой-либо из сторон несет в себе потенциал для любого рода проблем. Например, от Владимира Путина будет зависеть, как он определит свои действия: как нарушающие или не активирующие пятую статью".

Еще один большой вопрос — готовы ли США, не говоря уже о европейских союзниках, взять на себя обязательства, необходимые для защиты Украины как члена альянса. Хотя Франция уже мягче смотрит на идею ускоренного вступления Киева в НАТО, канцлер ФРГ Олаф Шольц твердо воспротивился этой перспективе, опасаясь, что его страна может оказаться втянутой в еще одну войну с Россией.

Администрация Байдена так и не дала согласия на ускорение вступления Киева в альянс. Изменится ли позиция при президенте Харрис? Сможет ли Дональд Трамп представить западногерманскую модель как часть предлагаемой им "сделки" по прекращению конфликта? Сможет ли Зеленский "продать" ее украинцам?

На пути Киева в НАТО еще много препятствий. Но у Запада явно нет готовой стратегии, которая позволила бы Украине победить.

В заключении своей статьи Сэротт пишет, что западногерманский путь "был бы намного предпочтительнее для Украины и альянса, чем откладывание вступления Киева в НАТО до тех пор, пока Путин не откажется от своих амбиций на Украине или пока Россия не совершит прорыв на фронте. Эта модель могла бы приблизить Украину к безопасности, свободе и процветанию в условиях изоляции России — другими словами, к победе.