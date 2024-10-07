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Интерфакс-АВН

Президент Израиля предлагает создать на Ближнем Востоке аналог НАТО против радикализма

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Президент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Дубай. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью "Аль-Арабийи" призвал политические силы на Ближнем Востоке вместе противодействовать Ирану и сформировать альянс наподобие НАТО для противостояния радикалам.

"Герцог обратился к жителям и политическим силам региона, особенно к народам Ирана и Ливана, с призывом вместе встать на пути Ирана и его сателлитов, и выразил надежду на то, что это достижимая цель", - информирует телеканал.

"Если мы сможем сопротивляться и сможем действовать вместе, конечно, мы можем рассчитывать на лучшее будущее и на создание структуры вроде НАТО, которое будет препятствием радикализму", - отметил президент.

Он подчеркнул, что реальной угрозой безопасности Ближнего Востока является Иран. Герцог упомянул, что план ответных действий Израиля против Ирана находится на рассмотрении, но не уточнил формат и сроки возможного ответа.

Президент также выступил в защиту действий Израиля после нападения на него группировки ХАМАС 7 октября 2023 года и заявил, что израильские военные соблюдают международное право и правила ведения боевых действий. Кроме того, он поддержал операцию по ликвидацию главы движения "Хезболла" Хасана Насраллы, пояснив, что в "Хезболле" "планировали нечто стратегического значения" в отношении Израиля.

Кроме того, Герцог выразил разочарование в связи со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые он применяет для ведения боевых действий в секторе Газа.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Франция
Проекты
NATO
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