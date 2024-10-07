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РИА Новости

"По всему фронту": в США заявили о новой фазе конфликта на Украине

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Джонсон: взятие Угледара говорит о новой фазе украинского конфликта

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Освобождение Угледара российскими военными ознаменовало переход к более быстрой фазе конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"Угледар <…> стал показательным примером той кампании, которую сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе (конфликта. — Прим. ред.) по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, а у украинцев нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться", — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что с приходом холодов Украине грозят еще более тяжелые испытания не только из-за указанных проблем, но и из-за недостатка энергоресурсов.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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